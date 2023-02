Calciomercato Juventus, Milan saccheggiato: doppio colpo

By

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più proiettati al futuro e occhi puntati sul duo dei piani alti rossoneri: i dettagli.

In casa Juventus si guarda al futuro. Diversi, possibili, cambi in dirigenza che, secondo le ultime indiscrezioni troverebbero già conferme in alcuni profili proprio dalla Serie A. I cosiddetti sostituti ideali.

Secondo, infatti, le ultime indiscrezioni proprio in arriva da ‘Tuttosport’, la dirigenza bianconera nella prossima edizione della Serie A potrebbe cambiare radicalmente partendo già dalla figura del direttore sportivo, vista la lunga inibizione per Federico Cherubini come conferma ‘calciomercato.it.

Calciomercato Juventus, cambio ai vertici | Cresce la candidatura di Massara

Secondo, infatti, le indiscrezioni in arrivo da ‘Tuttosport’, le quotazioni di un possibile sostituto di lusso per l’attuale direttore sportivo Federico Cherubini ha già un nome preciso, quello di Frederic Massara che già al Milan sta compiendo un ottimo lavoro e che, tramite ad un team che ha puntato tanto sui giovani, ha permesso anche il ritorno alla vittoria dello scudetto avvenuto proprio la scorsa stagione.

Lui, in linea anche con le nuove idee dirigenziali, potrebbe essere il sostituto ideale anche perché il suo rinnovo col Milan è in bilico. Un profilo che piacerebbe molto ai piani alti della Juventus e che sposerebbe appieno al nuova filosofia che verrà attuata, proprio, nella prossima stagione. Insieme a lui, si legge, potrebbe arrivare anche, sempre guardando alla dirigenza rossonera, il capo dello scouting, Moncada. Sul secondo (però) non ci sono ancora conferme da questo punto di vista. Certamente un duo che potrebbe dare un ottimo contributo alla società bianconera e un ottimo inizio del nuovo corso post Agnelli.