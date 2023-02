Vendono il club e chiudono l’accordo: la Juventus sa tutto

La big chiude l’accordo per il rinnovo del gioiello prima della cessione del club: la Juventus rimane a mani vuote

La Juventus negli ultimi anni ha valorizzato molti giovani talenti, dimostrando la volontà della società di coltivare il talento dei giocatori promettenti.

Basti pensare a Manuel Locatelli, prelevato dal Sassuolo nel 2021, Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, arrivati entrambi dalla Fiorentina nel pieno della loro fioritura calcistica. Senza dimenticare i giovani cresciuti in casa, nella Next Gen in Serie C e poi approdati in prima squadra: da Fabio Miretti a Nicolò Fagioli, Nicolò Rovella e Iling-Junior. Alcuni di loro sono ormai assoluti protagonisti della Juve di Allegri e stanno dando un grande contributo alla squadra, colmando l’assenza di un giocatore come Paul Pogba. La Juventus continua a guardare con grande attenzione ai prodigi del calcio italiano e non solo. In questo senso avrebbe puntato il gioiello classe 2004 del Manchester United Alejandro Garnacho. Attaccante spagnolo, nativo di Madrid, con cittadinanza argentina e già nel giro della nazionale U20 dell’Albiceleste.

Juventus, sfuma Garnacho: rinnovo con il Manchester United

Garnacho è uno degli ultimi talenti esplosi in casa Manchester United. L’argentino ha cominciato la sua carriera in Spagna, con la maglia del Getafe prima e con quella dell’Atletico Madrid poi.

Nel 2020 viene acquistato dai ‘Red Devils’ ed esordisce in prima squadra il 28 aprile 2022 in Premier League contro il Chelsea. Garnacho è un’ala che può giocare sia a destra che a sinistra, abile nel dribbling e dotato di un’ottima tecnica individuale. Quest’anno ha collezionato 13 presenze in Premier League, trovando 2 gol e 2 assist. Inoltre ha anche timbrato il cartellino in Europa League. Nonostante il recente addio di Cristiano Ronaldo, nel suo ruolo la concorrenza non manca: da Sancho a Rashford che, però, negli ultimi tempi sta giocando in pianta stabile da centravanti. La Juventus lo sta seguendo con particolare attenzione e vorrebbe tentare di strapparlo alla concorrenza delle altre big.

Garnacho è in scadenza a giugno 2024 ma, secondo quanto riportato da ‘ESPN’,però, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo con Garnacho per il rinnovo fino al 2028. Mancherebbero solo gli ultimi dettagli sul contratto del gioiello classe 2004 in merito ai diritti d’immagine che i Red Devils intendono concludere prima della cessione del club. Una notizia che spazza via qualsiasi possibile tentativo della Juventus per il gioiello argentino.