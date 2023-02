Calciomercato Juventus, la firma slitta ancora: colpaccio in Premier League

Calciomercato Juventus, il futuro adesso è insolito: si apre di nuovo la possibilità di vederlo altrove. I dettagli.

Si è parlato a lungo di un profilo d’interesse comune sia in Italia ma soprattutto in Inghilterra. Infatti, per il momento, come confermato anche dal portale estero ‘The Athletic’, i colloqui sul suo rinnovo si sarebbero improvvisamente interrotti.

Secondo, infatti, l’ultima indiscrezione, adesso, nel futuro del giovane classe 1999 ormai prodigio indiscusso del Chelsea potrebbe esserci un colpo di scena. Infatti, nonostante la volontà dei blues di tenerlo ancora a Londra, il giocatore potrebbe scegliere una nuova destinazione per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, dalla Premier alla Serie A | Futuro di Mount tutto da scrivere

Come confermano infatti dal portale estero, il classe 1999 avrebbe interrotto, momentaneamente, i suoi colloqui con la dirigenza del Chelsea. A fine stagione, in estate di conseguenza, tutto verrà riaperto. Indiscutibile la volontà del club di continuare con lui viste le qualità dimostrate fino adesso. Ma secondo le indiscrezioni le opzioni sarebbero molteplici, innanzitutto guardando la Premier League.

Infatti Liverpool e Manchester si sarebbero già spinte più in là e coglierebbero questo momento di riflessione come monito per convincere il giocatore con offerte importanti ma c’è anche l’opzione estera. Infatti, nonostante le differenze di budget e, di conseguenza di stipendi, la Juventus è l’altra squadra che monitora con grande attenzione il pupillo inglese. Certamente utopistico superare le offerte dei grandi club della Premier League ma il blasone del club bianconero è comunque sempre di grande attrazione. Staremo a vedere cosa succederà. Il risultato arriverà soltanto dalla prossima stagione.