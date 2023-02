Calciomercato Juventus, tormento Pogba: annuncio ufficiale Pimenta

Calciomercato Juventus, quando tornerà Paul Pogba? La domanda che tormenta i tifosi può avere una risposta.

Non ancora entrato in campo, il presente di Paul Pogba è impietoso, almeno dal punto di vista del rendimento, nonostante il reintegro negli allenamenti, il centrocampista non ha ancora giocato una partita in questa stagione. L’interrogativo dei tifosi adesso è continuo, quando tornerà Pogba? L’agente Pimenta adesso ha fatto il punto della situazione.

In un intervento rilasciato proprio a ‘Telefoot’, l’erede di Mino Raiola ha parlato così del possibile rientro del Polpo, atteso dopo questo calvario all’Allianz Stadium. Ecco le sue parole.

Juventus, Pimenta sicuro: “Sta spingendo per tornare”

Ma come sta Pogba? Queste le parole di Pimenta in un’intervista rilasciata a Telefoot: “Il nostro è davvero un rapporto molto speciale. Ci amiamo, litighiamo, ci adoriamo, sentiamo la mancanza. Quello che ho passato quando ha vinto la Coppa del Mondo… non riuscivo a dormire, il suo periodo attuale? Il lato positivo è che passerà, non può essere peggio. Troverà sempre la forza per andare avanti. Spero di rivederlo presto, sta spingendo per tornare”.

Pogba quindi presto potrebbe essere parte del sogno Champions dei bianconeri. La penalizzazione, per il momento, tiene lontani i bianconeri dalla possibile qualificazione, nonostante i punti che in questo momento, pre penalizzazione, vedrebbero i bianconeri in seconda posizione in classifica, dietro lo straripante Napoli. Ma c’è ancora tutto aperto, dall’Europa League, giovedì il ritorno che sancirà o meno l’avanzata europea e la Coppa Italia, altro tassello fondamentale. Allegri, così come i tifosi, sperano di avere, presto, il polpo a coronare questi sogni fino alla fine della stagione.