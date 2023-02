Calciomercato Juventus, prezzo fissato: servono 35 milioni di euro

I prossimi mesi saranno molto importanti per capire quale sarà il futuro di una Juventus che non vuole perdere il suo dna vincente.

I bianconeri attendono con ansia l’esito del ricorso inoltrato contro la penalizzazione di 15 punti che è stata inflitta alla formazione di Allegri. E che per adesso ha allontanato il club torinese da quel quarto posto che sarebbe molto importante anche per motivi economici.

Nelle prossime settimane bisognerà iniziare a pianificare la squadra per la prossima stagione. Anche perché ci saranno da sostituire diversi elementi che sono in scadenza di contratto e per i quali il rinnovo pare essere più complicato giorno dopo giorno. Eventi chiave che andranno sostituiti con calciatori dello stesso spessore tecnico. Bisognerà dunque fare degli investimenti importanti pur tenendo conto del bilancio e del monte ingaggio. Pochi dubbi sul fatto che si punterà sulla linea verde per aprire un nuovo ciclo vincente.

Juventus, per Frattesi servono 35 milioni di euro

Non ci sarà solo la difesa tra i reparti maggiormente ritoccati ma anche il centrocampo. Dove si sta cercando di scongiurare la partenza di Rabiot, che è in scadenza di contratto e che potrebbe non rinnovare viste le tante offerte che ha.

La Juventus non pare intenzionata a riscattare Paredes dal Psg. Il rendimento dell’argentino è stato al di sotto delle aspettative. E il club torinese ha già in mente il nome del suo sostituto in organico. Si tratta di Davide Frattesi del Sassuolo. Con i neroverdi ha un contratto fino al 2026. Centrocampista di 23 anni, ha anche un ottimo fiuto del gol e capacità di inserirsi negli spazi. Già fissato anche il prezzo del suo cartellino. Per lasciarlo partire – spiega “Todo Fichajes” – il club emiliano chiede 35 milioni di euro.