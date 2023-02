Calciomercato Juventus, Vlahovic con Conte: addio al Tottenham

Calciomercato Juventus, Vlahovic insieme a Conte: cambia il destino del tecnico italiano che alla fine della stagione potrebbe dire addio al Tottenham

Per Antonio b, sicuramente, il momento è delicato. Non solo per la sua squadra ma anche sotto l’aspetto personale il salentino non attraversa dei giorni semplici da gestire: adesso è in Italia, dove è rimasto dopo la sconfitta contro il Milan in Champions League e per via dell’operazione che lo ha costretto a qualche settimana di stop.

Ieri gli Spurs hanno vinto, tornando almeno per un poco al quarto posto in classifica, ma ancora adesso tiene banco ovviamente il futuro del tecnico italiano che non ha rinnovato il suo contratto con il club londinese e che potrebbe avere delle offerte per poter non solo tornare in Italia – e questo sarebbe il suo desiderio – ma anche per andare ad allenare in un altro campionato dove per ora si è cimentato. Sì, perché secondo le informazione riportate da fichajes.net, anche l’Atletico Madrid lo ha messo nella lista dei possibili successori di Simeone insieme a Pochettino e a Luis Enrique.

Calciomercato Juventus, Vhahovic in Spagna

E, ad Antonio Conte, piace Dusan Vlahovic. E andando a vedere il reparto avanzato dei Colchoneros, dove manca una prima punta ad eccezion fatta di Morata che però predilige giocare vicino ad un attaccante che attacca la porta, dei sondaggi madrileni per l’attaccante bianconero potrebbero essere nell’ordine delle cose nelle prossime settimane.

La Juve, ovviamente, vorrebbe trattenere Vlahovic, ma davanti ad un’offerta di 70-80 milioni di euro, soprattutto se l’Europa non dovesse arrivare alla fine di questa stagione, la società potrebbe tentennare e concedere anche il via libera ad una cessione che comunque appare decisamente difficile da digerire. Vedremo quello che succederà anche perché come sappiamo Conte potrebbe essere anche il successore di Allegri sulla panchina bianconera.