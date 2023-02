“Conti falsificati”: “sentenza” ufficiale contro la Juventus

“Conti falsificati”, il presidente della Liga spagnola Javier Tebas è tornato a parlare delle vicissitudini giudiziarie dei bianconeri.

Non sono giorni difficili solo per la Juventus. In Spagna, ad esempio, non se la passa bene neppure il Barcellona, finito nell’occhio del ciclone per via di alcune inquietanti indiscrezioni. Che, se dovessero essere confermate, potrebbero rappresentare un problema non indifferente per il club di Joan Laporta.

In sostanza la società blaugrana avrebbe versato negli anni che vanno dal 2016 al 2018 – all’epoca il presidente era Josep Maria Bartomeu – una cifra che si aggira attorno ad 1,4 milioni euro al vicepresidente dell’associazione arbitri della Liga, Jose Maria Enriquez Negreira, ex arbitro. I soldi in questione sarebbero finiti nelle casse della Dasnil 95 Sl, il cui unico socio è proprio l’ex fischietto. Si è già attivata la Procura ma la stampa spagnola parla già di possibili sanzioni o penalità nei confronti del Barça. Che nel frattempo ha dato la propria versione dei fatti, attraverso un comunicato ufficiale. “Il Barcellona – si legge – fa sapere di essere a conoscenza dei fatti su cui sta indagando la Procura in merito ai pagamenti effettuati a società esterne. E vuole mettere in chiaro che il Barcellona ha assunto in passato i servizi di un consulente tecnico esterno, che ha fornito in formato video relazioni tecniche riferite a giocatori di categoria inferiore per la segreteria tecnica”.

“Conti falsificati”, Tebas: “Caso Barça ancora più grave”

In tanti hanno fatto una sorta di parallelismo con quello che sta accadendo in Italia con la Juventus, sebbene i due casi siano molto diversi fra loro. A tal proposito ha citato anche i bianconeri il presidente della Liga Javier Tebas, intervenuto ieri sera durante la presentazione del progetto “Limite Coste Plantilla Deportiva”.

«Quale dei due casi è più grave? – queste le parole di Tebas, riportate da Calcio e Finanza – Per adesso direi quello della Juventus perché è stata condannata. Se andiamo ad analizzare i fatti poi credo che gli indizi più gravi che vedo siano quelli che invece stanno riguardando il Barcellona. Da una parte sono stati loro stessi che hanno falsificato i loro conti, mentre qui c’è di mezzo un vicepresidente del Comitato tecnico arbitrale”.