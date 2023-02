‘Pentimento’ tardivo, lo riportano in Italia: “De Zerbi alla Juventus”

La Juventus si sta preparando ad uno degli appuntamenti più importanti della stagione ma non mancano mai le voci di calciomercato.

Giovedì sera la formazione bianconera sarà impegnata contro il Nantes in Europa League in una sfida da dentro o fuori. Il pareggio maturato all’andata obbliga la squadra di Allegri ad andare a vincere in terre transalpina per ottenere il pass per il turno successivo.

Tanti gli impegni ravvicinati in questo periodo sul campo visto che la Juventus è in corsa su tre fronti. Tuttavia è chiaro che la dirigenza ha già iniziato a pianificare il futuro e a studiare le mosse da effettuare nel corso della prossima sessione estiva del calciomercato. I bianconeri dovranno effettuare un ringiovanimento e un rinnovamento della rosa, anche in considerazione del fatto che diversi calciatori andranno via da Torino per la scadenza naturale del loro contratto.

Juventus, anche De Zerbi come possibile successore di Allegri

Potrebbe rimanere sul tavolo però anche la questione legata all’allenatore. Mister Allegri è legato alla Juventus da un contratto lungo, ma le voci su un possibile cambio in panchina non si frenano. Con Conte e Zidane indicati come suoi possibili successori.

Attenzione però ai rumors che arrivano dall’Inghilterra. Dove si sta celebrando ormai da tempo Roberto De Zerbi. L’ex allenatore del Sassuolo sta dimostrando tutto il suo valore sulla panchina del Brighton. Posizionato bene in classifica ma capace soprattutto di far esaltare i suoi tifosi attraverso il gioco. Una squadra che vince e convince. Come ha scritto il “Telegraph” per lui però potrebbe esserci presto un ritorno in Italia. Perché Juventus, Inter, Milan e Roma lo starebbero seguendo, pronti a fare un’offerta qualora decidessero di cambiare allenatore. Non bisogna però dimenticare che De Zerbi ha una clausola rescissoria di 15 milioni di euro e un contratto di quattro anni con il club inglese.