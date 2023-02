Juventus, non hanno più dubbi: “Emarginato Allegri”

Per la Juventus il calciomercato continua a rimanere un argomento di primaria importanza anche in questa fase della stagione.

Mancano ormai poche ore ad uno degli appuntamenti più importanti di questo mese di febbraio per la formazione allenata da Massimiliano Allegri. Da giovedì sera sarà impegnata contro il Nantes nel ritorno dei sedicesimi di Europa League.

Una partita da vincere a tutti i costi perché la Juventus vuole arrivare in fondo a questo trofeo per regalare una grande gioia alla propria tifoseria. Nel frattempo la dirigenza però ha già iniziato a pianificare le mosse per quel che sarà il futuro della squadra. Alla conclusione di questa stagione tanti elementi andranno via per scadenza del loro contratto e la Juve dovrà sostituirli con calciatori dello stesso spessore tecnico, se vorrà conservare il suo dna vincente. Impresa non semplice per via di una concorrenza sempre più agguerrita.

Juventus, Gallo: “Allegri criticato perché non si omologa”

Rimane da sciogliere poi il nodo allenatore. Allegri rimarrà al timone dei bianconeri anche nella prossima stagione? Massimiliano Gallo, giornalista del Corriere dello Sport, ha parlato dell’allenatore livornese ai microfoni di TVPLAY_CMIT.

“Allegri non si è piegato all’omologazione. Cosa si pretende? Non si è omologato al calcio imperante che va per la maggiore oggi. Se fai quaranta passaggi di fila la gente si eccita. Allegri fa parte ormai di quella cerchia di allenatori, ristretta ma notevole, dove ci sono Mourinho e Ancelotti, che ancora giocano con le vecchie regole. Contano i gol, non fare segnare e sfruttare le debolezze dell’avversario. Al netto dei modi sbagliati usati a Sky è il portabandiera della restaurazione calcistica. Basta vedere anche quello che ha detto sulle scuola calcio. Allegri porta la croce di questo suo essere diverso” ha spiegato il giornalista. !Viene massacrato per questo. Allena la Juventus che si è trovata nel mezzo di una tempesta. Nonostante questo senza i 15 punti sarebbe secondo. Viene fatto il massacro di Allegri, o di Mourinho che è terzo in classifica. Come è possibile? La Roma non fa 35 passaggi di fila, anche se domenica ha fatto un gol bellissimo che nessuno celebra. E’ resistenza culturale. Sono emarginati. Di lusso, ma emarginati” ha concluso.