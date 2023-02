Juventus, il video fuga ogni dubbio: il ritorno è UFFICIALE

Juventus, il video adesso fuga ogni dubbio. Il ritorno a Torino è UFFICIALE. Ecco di chi parliamo.

Lui al centro delle polemiche, delle notizie, anche non positive, c’è stato fino dal primo momento in cui è atterrato a Torino. Passato alla Sampdoria dove il campo non lo ha mai visto, poi ha fatto ritorno in Olanda.

Poi lì sono successe un poco di cose. Notizie non di certo positive come detto. Tant’è che si è parlato anche di una possibile rescissione del suo contratto. Ma adesso lui a Torino ci è tornato, anche perché il video che circola non lascia nessuno spazio ai dubbio. Sì, Ihattren è tornato a Torino dopo la conclusione del suo prestito all’Ajax.

Juventus, Ihattaren è a Torino

Il giocatore ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram – dopo aver cancellato tutti quelli precedenti – che alla fine ha un messaggio motivazionale: “Ciò che ci definisce è come ci rialziamo bene dopo un contraccolpo“. E lui di colpi, e contraccolpi, ne ha presi parecchi viste quelle che sono state anche le sue vicissitudini fuori dal campo che lo hanno messo, come detto, anche al centro delle cronache giudiziare.

Il talentino era arrivato a Torino con i migliori propositi. Ma poi non si era ambientato a Genova e aveva deciso di tornare a casa sua, in Olanda. Ma nemmeno lì è filato tutto per il verso giusto. Adesso è di nuovo in Italia che cercherà di rimettersi in forma per la prossima stagione. Quella che si spera possa iniziare sotto una nuova stella, diversa da quella che l’ha accompagnato fino al momento. Vedremo come andrà E sicuramente un in bocca al lupo gli va fatto.