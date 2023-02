Juventus, annullamento penalizzazione: lo hanno detto in diretta

Le parole dell’ex Juventus ridanno fiducia. Ecco cosa potrebbe succedere togliessero la penalizzazione: i dettagli.

L’ex bomber bianconero Fabrizio Ravanelli, ora opinionista sportivo di Mediaset, ha parlato in diretta al programma ‘Pressing’ facendo il punto sulla situazione bianconera e su cosa succederebbe se togliessero la penalizzazione in corso.

A ‘Pressing’ programma Mediaset, Fabrizio Ravanelli ha ipotizzato la situazione Champions e le possibili candidate per la prossima stagione, qualora, appunto, i bianconeri dovessero ricevere indietro i 15 punti che in questo momento sono stati tolti proprio per l’inchiesta in corso sulle plusvalenze.

Ravanelli sicuro, senza penalizzazione: “Lotta più serrata”

In caso di riacquisto dei quindici punti, ora, i bianconeri in classifica sarebbero in lotta per il secondo posto con l’Inter. Una situazione che, secondo l’ex Juventus, ribalterebbe completamente le gerarchie per la prossima qualificazione Champions League, facendo diventa la lotta per la qualificazione decisamente più serrata. Andiamo a vedere cos’ha detto Ravanelli in dettaglio proprio al programma televisivo ‘Pressing’.

“Se così fosse la lotta diventerebbe serrata, perché le squadre in quella zona a quel punto sarebbero tante e la pressione per tutte aumenterebbe. Con sempre meno partite al termine ogni sfida assumerebbe un peso specifico importante perché ogni passo falso potrebbe essere quello decisivo”. Intanto la Juventus con la speranza di riavere i quindici punti guadagnati in questa stagione si concentrerà al massimo sui prossimi obiettivi, già fondamentali. Prima il ritorno in Europa League contro i francesi del Nantes e poi il derby martedì, altra sfida fondamentale che non ammette errori di nessun genere. Allegri sta continuando a macinare risultati positivi e già giovedì un passo importante potrebbe essere fatto con la qualificazione agli ottavi in caso di buon risultato proprio con i francesi del Nantes.