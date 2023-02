Intreccio Allegri-Ancelotti: la Juventus ha scelto il cavallo di ritorno

Calciomercato Juventus, il futuro di Max Allegri continua a calamitare le attenzioni mediatiche. Mossa a sorpresa dei bianconeri.

Messa alle spalle l’importante successo ottenuto al “Picco” contro lo Spezia, per la Juventus di Max Allegri è già tempo di scendere nuovamente in campo. I bianconeri se la vedranno infatti con il Nantes, nel match valevole per la gara di ritorno dei play off di Europa League.

Vietato sbagliare per Di Maria e compagni che dovranno riuscire a fare bottino pieno. Lo scialbo pareggio dell’andata, al netto delle accese polemiche nel finale, non fa dormire sonni tranquilli alla “Vecchia Signora”. In questa seconda parte di stagione Allegri dovrà essere bravo a tenere compatto il gruppo, isolandolo da polemiche e voci di ogni tipo. Il futuro del tecnico livornese, però, è ancora tutto da decidere. Fino a questo momento l’Allegri back si è risolto in un autentico fallimento ed Elkann potrebbe optare per un drastico restyling dell’area tecnica se non dovessero arrivare i risultati sperati.

Calciomercato Juventus, Allegri sulla panchina del Real Madrid: cosa sta succedendo

Voci extra-campo e vicissitudini derivati dal rettangolo verde si intrecciano insomma in maniera osmotica. Intervenuto nel corso della diretta “One Football Club” in onda su One Station Radio, il giornalista RAI Ciro Venerato si è soffermato a parlare anche della situazione legata al futuro di Allegri sulla panchina della Juventus.

Ecco quanto raccolto da “IlSognonelcuore.com”: “Ora come ora parlare di un futuro alla Juve sarebbe folle. Non si possono fare previsione, non si è certi delle Coppe europee tantomeno della Serie A. Un futuro senza Europa, infatti, spingerebbe la società verso un progetto legato ai giovani.”

Venerato ha poi continuato: “Inoltre non è da escludere un’opzione Real Madrid per Allegri, ricercato più volte dai Blancos che saluteranno Ancelotti. Conte potrebbe rappresentare una soluzione. In tal caso non vedrei bene un allenatore come Allegri a guidare le sorti della Juventus. L’unica certezza, però, è che la dirigenza bianconera voglia ripartire da un progetto che possa abbassare l’età media.”