50 milioni per Bremer, doppio blitz: lascia subito la Juventus

Pronti 50 milioni di euro sul piatto per Bremer: doppio assalto a giugno. Il brasiliano può già lasciare la Juventus

La Juventus guarda con grande attenzione al prossimo calciomercato estivo per cercare di sfruttare alcune opportunità a parametro zero che potrebbero presentarsi.

I bianconeri stanno monitorando diversi giocatori, soprattutto sulle corsie esterne, per rimpiazzare gli addii ormai, di fatto, annunciati di Juan Cuadrado e Alex Sandro, entrambi in scadenza a fine stagione. La ‘Vecchia Signora’ ha puntato su tutti Alejandro Grimaldo, in scadenza col Benfica, se pur la concorrenza sia notevole. Un altro profilo che piace alla squadra di Massimiliano Allegri è Ramy Bensebaini, anche lui in scadenza a giugno 2023 ma proiettato verso il Borussia Dortmund. La Juventus, però, deve guardarsi le spalle anche per alcuni dei suoi pezzi grossi che potrebbero finire nel mirino delle big a fine stagione. Alcuni di loro sono già nella lista da una delle squadre più importanti del panorama europeo.

Juventus, doppio assalto a Gleison Bremer: pronti 50 milioni di euro per i bianconeri

Si tratta dell’Atletico Madrid che ha puntato, in ottica mercato estivo, il difensore brasiliano Gleison Bremer.

Il centrale classe ’97 è arrivato dal Torino in estate con la Juventus che ha superato la concorrenza dell’Inter, investendo 41 milioni di euro + 8 di bonus. Un investimento molto significativo che al momento non sta portando pienamente i risultati sperati. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, Bremer sarebbe un osservato speciale dell’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone, ma anche del Leicester. Le ‘Foxies’ sarebbero addirittura disposte a sborsare 50 milioni di euro per superare la concorrenza. La Juventus deve valutare anche la possibilità di monetizzare, alla luce delle difficoltà economiche del club. In questa stagione Bremer ha avuto diversi problemi ad adattarsi alla difesa a 4 di Massimiliano Allegri. Se pur negli ultimi tempi l’allenatore toscano sia passato ad una difesa a 3 dove certamente il brasiliano è più a suo agio, dopo aver giocato in un sistema simile con Juric al Torino fino all’anno scorso.

Il centrale bianconero, però, ha anche fatto prestazioni positive, decidendo per esempio i quarti di finale di Coppa Italia con un gol di testa. In questo momento non sta convincendo la Juventus a trattenerlo ad ogni costo ma da qui a giugno le cose potrebbero cambiare, in un senso o nell’altro.