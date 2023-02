Assist alla Juventus: pluriennale e bonus alla firma di 10 milioni

Pluriennale e bonus alla firma di 10 milioni di euro: anche la Juventus è in corsa per il big spagnolo

La Juventus continua a guardare con attenzione al mercato, nonostante manchino ancora 4 mesi all’inizio della sessione estiva.

Sono diversi i giocatori che la Juventus ha messo nel mirino in vista della prossima stagione ma molto dipenderà dall’esito della sentenza della Corte Federale che potrebbe compromettere non solo il calciomercato dei bianconeri ma anche il futuro del club. La Juventus deve pensare in primis ad andare avanti in coppa Italia e soprattutto in Europa League, dove domani sera sarà ospite del Nantes in Francia per la gara di ritorno degli ottavi di finale. Una competizione che potrebbe permettere alla squadra di Allegri di accedere alla prossima Champions League che al momento appare un miraggio, alla luce la penalizzazione di 15 punti. L’accesso in Champions consentirebbe alla Juve di poter ambire anche a giocatori di prima fascia in chiave mercato. A fine stagione molti giocatori, salvo colpi di scena, lasceranno il club bianconero a parametro zero. Su tutti Juan Cuadrado, Alex Sandro e Adrien Rabiot. La Juve, quindi, ha particolare esigenza di rinforzare le corsie esterne e in questo senso il nome caldo è quello di Alejandro Grimaldo.

Juventus in corsa per Grimaldo: concorrenza della Premier

Il terzino sinistro classe ’95 del Benfica è in scadenza a fine stagione e ha attirato su di sé le attenzioni di numerosi club, anche alla luce della sua situazione contrattuale.

In stagione Grimaldo ha già collezionato 4 gol e 8 assist tra campionato portoghese e Champions League dove pochi giorni fa ha vinto col suo Benfica l’andata degli ottavi contro il Club Brugge. Secondo quanto riportato da ‘A Bola’, sarebbe emerso un forte interesse dalla Premier League per il terzino spagnolo, in particolare da parte del Leeds United ma anche del Wolverhampton e del Newcastle. Il Benfica continua a lavorare con l’entourage del giocatore per cercare di arrivare a un accordo. La sensazione, però, è che Grimaldo possa essere l’ennesimo talento del club portoghese ad approdare in Inghilterra. Come è stato per Enzo Fernandez nell’ultimo giorno di mercato invernale, approdato al Chelsea.

Alejandro Grimaldo vuole almeno 6 milioni di euro netti a stagione e il suo entourage chiede 10 milioni di euro come bonus alla firma. Un fattore non indifferente per la Juventus che al momento è in corsa per lo spagnolo ma potrebbe perdere terreno sui club di Premier League.