Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Milinkovic: ‘acconto‘ già versato

Calciomercato Juventus, c’è un vero e proprio ritorno di fiamma per Milinkovic-Savic: l’accordo i bianconeri lo hanno già versato

Il prossimo anno la Juventus dovrà rifondare un reparto. E se tutti pensate alla difesa forse dovrebbero cambiare idea, mettendo in evidenza quello che potrebbe succedere in mezzo al campo. Sì, perché le incognite sono davvero tante.

Andiamo con ordine: il primo nome è quello di Paredes, che tornerà sicuramente al Psg visto che il riscatto non ci sarà. Fino al momento l’argentino ha deluso e pensare che un’ultima parte di stagione possa cambiare l’idea maturata fino al momento appare qualcosa di poco pensabile. E poi ovviamente in tutto questo c’è l’incognita relativa a Pogba: il francese ancora non ha debuttato, e spera di essere convocato martedì prossima, quando a Torino sarà derby. Infine anche Rabiot è in bilico vista la scadenza del contratto e un rinnovo in alto mare. Insomma, situazione a dir poco difficile anche se, secondo la Gazzetta dello Sport, c’è un ritorno di fiamma clamoroso. Che riguarda Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, per Milinkovic acconto versato

E il nome che potrebbe tornare forte dalle parti della Continassa è quello di Milinkovic Savic, che secondo il quotidiano rosa è un nome assai caldo in questo momento. Anche perché, a quanto pare, con l’operazione che ha portato Pellegrini alla corte di Sarri si potrebbe iniziare a parlare di un’operazione assai più ampia. Magari con il terzino che potrebbe rientrare nei pensieri bianconeri come possibile pedina di scambio.

Un acconto quindi, qualcosa che potrebbe essere utile in chiave futura. Insomma, un Pellegrini e tanti soldi per Milinkovic. Questo sarebbe il sogno della Juventus.