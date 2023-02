Nantes-Juventus, Allegri può sorridere: big recuperato in extremis

Nantes-Juventus, manca poco alla partita di ritorno con i francesi, Allegri per l’occasione recupera un big in extremis.

Nantes-Juventus dirà molto sulla stagione in corso dei bianconeri. La sfida cruciale per il passaggio agli ottavi passerà proprio dalla Francia. Per l’occasione Allegri vorrà avere tutti i suoi uomini chiave e tentare la vittoria.

Tra i possibili protagonisti potrebbe ritornare un vero e proprio top player a disposizione. Si legge, infatti, che il giocatore potrebbe recuperare proprio in extremis ed essere quindi tra i convocati di giovedì.

Nantes-Juventus, Chiesa c’è: sarà a disposizione

Come confermano anche dal quotidiano sportivo ‘La Gazzetta dello Sport’, il numero 7 bianconero sarà a disposizione per una sfida così cruciale come quella di Europa League. Un dentro e fuori che non ammetterà più nessuno errore del caso.

Come viene confermato proprio dall’indiscrezione del quotidiano sportivo nazionale, Federico Chiesa avrebbe già smaltito l’affaticamento e sarà dunque a disposizione nel ritorno con il Nantes previsto proprio per domani sera. Una sfida da cardiopalma che potrebbe dire molto sul futuro della Juventus ma anche su quello di Allegri. La vittoria è l’obiettivo minimo visto che l’Europa League, dopo il fallimento Champions, è diventata prioritaria. Anche per una sorta di qualificazione in Champions League, laddove i bianconeri dovessero vincere la competizione sarebbero ufficialmente nella prossima edizione. Staremo a vedere cosa succederà ma intanto occhi puntati alla formazione in campo che avrà la migliore squadra possibile per tentare l’assalto definitivo ad una squadra che si è rivelata tutt’altro che facile da battere.