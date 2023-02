“Se lo fanno, sono ridicoli”: l’allenatore del Nantes umilia la Juventus

“Se lo fanno sono ridicoli”: Kombouaré, allenatore del Nantes, alla vigilia della gara di domani ha parlato in questo modo. Ecco cos’ha detto

Tra poco parlerà Massimiliano Allegri in conferenza stampa. Ma ha già parlato l’allenatore del Nantes, Antoine Kombouaré, che ha parlato senza mezzi termini umiliando praticamente la Juventus. Sì, il tecnico dei francesi, che giovedì scorso si è portato a casa un 1-1 pesantissimo, non ha avuto nessun pelo sulla lingua.

A specifica domanda, su quale fosse, nel caso, la ricompensa su un possibile successo nella giornata di domani, l’allenatore ha risposto in questo modo: “A dire il vero non lo so. So solo che sarà una grande partita per noi ma soprattutto per la Juventus. Loro, se perdono contro di noi, sono ridicoli. Mentre noi se domani perdiamo giocheremo ancora per raggiungere i nostri obiettivi.

Nantes-Juventus, Kombouaré senza freni

Bene, la Juventus sapeva già di avere tutta la pressione addosso per la sfida di domani. E dopo le parole dell’allenatore di dubbi non ce sono più. Allegri deve vincere, lo sa bene, anche se non potrà contare né su Pogba che ancora non ha debuttato in stagione e nemmeno su Chiesa, rimasto anche lui fuori dalla lista dei convocati. Ma nonostante questo non ci possono essere davvero alibi in casa bianconera.

Una Juve che deve superare il turno anche perché il sorteggio è stato benevolo. E anche se alla fine del match è arrivata una decisione arbitrale che ancora fa discutere, non c’è altro risultato che la vittoria per la squadra di Torino. Una squadra che deve vincere. Altrimenti sì, sarebbe una vera e propria umiliazione.