Calciomercato Juventus, doppio addio Chiesa-Vlahovic: “Ci stanno lavorando”

Calciomercato Juventus, clamorosa opzione del doppio addio. Adesso c’è la possibilità. Tutti i dettagli delle operazioni.

In casa bianconera si pensa già al futuro e la situazione societaria ancora senza verdetto definitivo sulle plusvalenze pensa già alla stagione che sarà. Alla Juventus, dalla prossima stagione, soprattutto non dovesse esserci la Champions League, non si escludono cessioni importanti.

Come detto, infatti, da ‘Fabio Santini’ alla trasmissione ‘TVPLAY’ di ‘Calciomercato.it’, in casa Juventus si sonda la possibilità della doppia – clamorosa – cessione. Due top player di Allegri potrebbero finire sul mercato. Stiamo parlando di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic. Il secondo già molto cercato in Premier League

Calciomercato Juventus, clamorosa doppia cessione: Chiesa e Vlahovic nella lista

Come confermato dallo stesso Santini in casa bianconera si sonda questa possibilità e sul bomber serbo ci sarebbe già la base per la cessione con diversi club inglesi pronti a chiuderlo proprio in estate. Su Chiesa, invece, verranno valutate soltanto offerte irrifiutabili visto che il giocatore è tutt’ora il centro del progetto della Juventus di oggi.

Una situazione “costretta” che dovrà far quadrare il bilancio e la cessione di uno dei due top player potrebbe diventare essenziale. Così ha parlato Santini della situazione che riguarda proprio il mercato in uscita della Juventus: “Possiamo dire che la Juventus sta lavorando sulle uscite, non escluderei una doppia cessione Chiesa-Vlahovic. Su quest’ultimo ci sono diverse offerte e sarà il big che sarà sacrificato, mentre per il primo solo se arrivasse un’offerta indecente, anche se le sue condizioni non sono ancora ottimali”. In sostanza la Juventus lavorerà a queste eventualità con piena consapevolezza che entrambi i giocatori faranno gola alle big di tutta Europa.