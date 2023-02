Calciomercato Juventus, sfida all’Inter per il dopo Vlahovic: arriva dalla Liga

La Juventus individua il sostituto di Dusan Vlahovic e sfida l’Inter per l’attaccante della Liga

La Juventus non è così soddisfatta dalle prestazioni di Dusan Vlahovic. Il serbo è reduce da uno stop piuttosto lungo e impegnativo e certamente la pubalgia non gli consente di essere ancora al meglio della condizione.

È altrettanto vero che il valore del calciatore non è mai stato in discussione per la Juventus che però ha investito circa 80 milioni di euro nel mercato invernale del 2022 per prelevarlo dalla Fiorentina. Un investimento che al momento sta ripagando solo in minima parte. Inoltre sul centravanti serbo ci sono diverse pretendenti in vista della prossima stagione, specialmente in Premier League con Manchester United e Arsenal in prima linea ma anche in Liga con il forte interessamento dell’Atletico Madrid. Alla luce della fitta concorrenza, la Juventus potrebbe pensare di sacrificare Vlahovic a fine stagione per fare cassa e virare su un altro attaccante.

Juventus, virata su Iglesias: il Betis lo sacrifica, ma c’è anche l’Inter

La Juventus avrebbe già individuato il prossimo attaccante per sostituire Dusan Vlahovic che arriva direttamente dalla Liga.

Il giocatore in questione è Borja Iglesias, attaccante spagnolo classe ’93. L’ex Espanyol e Real Saragozza veste la maglia del Betis ormai dal 2019 e quest’anno vanta già 9 gol e 3 assist nel campionato spagnolo. Nonostante il contratto fino al 2026, il Betis ha aperto alla sua cessione in estate e ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro. Come riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, sono addirittura tre i club che hanno messo gli occhi su di lui, tra cui proprio la Juventus ma anche l’Inter e il Tottenham. Gli ‘Spurs’ hanno esigenza di trovare un nuovo attaccante, visto il contratto in scadenza di Harry Kane nel 2024. L’Inter deve ancora fare delle valutazioni accurate per quanto riguarda il parco attaccanti.

Lautaro Martinez è il capitano e il punto fermo del reparto. Edin Dzeko è in scadenza a fine stagione ma, nonostante in 36 anni sta dimostrando di meritare la riconferma. I dubbi principali sono su Romelu Lukaku e Joaquin Correa. Il belga è reduce da un lungo infortunio e le sue prestazioni non stanno rispettando le attese, se pur sia stato suo il gol che ha sancito la vittoria dei nerazzurri in Champions League contro il Porto. Correa è orientato alla partenza dopo una stagione, fino a questo momento, molto negativa. C’è poi la Juventus che sta pensando a Borja Iglesias come sostituto di Vlahovic, qualora il serbo dovesse lasciare Torino. Si prevede una lotta serrata tra le due big di Serie A.