Calciomercato Juventus, il Paradiso dopo l’Inferno: pazzo ritorno, c’è la data

La Juventus sta pian piano recuperando i giocatori che sono mancati per gran parte della stagione a causa di vari infortuni.

Federico Chiesa sta ritrovando la condizione dopo il grave infortunio al ginocchio e, malgrado ancora non abbia raggiunto il suo stato ottimale, è già da diverse partite a disposizione di Massimiliano Allegri. Anche Dusan Vlahovic è tornato dopo i problemi di pubalgia che hanno condizionato notevolmente anche il suo Mondiale in Qatar e ha ripreso le chiavi dell’attacco, segnando gol importanti sia in campionato che in Europa League. Di Maria è rientrato al meglio dopo il Mondiale e in questo momento sembra poter tenere a bada le noie muscolari. A breve rientrerà anche Leonardo Bonucci e anche per Paul Pogba sembra arrivato il momento di ritornare in campo dopo un lungo problema al ginocchio che non gli ha permesso ancora di scendere in campo con la maglia della Juventus. Tra i giocatori fermi ai box in casa Juve, però, ci sono anche Milik e Kaio Jorge. Quest’ultimo è ormai fermo da un anno dopo il grave infortunio al ginocchio. Nelle ultime ore sono cambiate anche le sue prospettive relative alla permanenza in bianconero. Ecco il possibile scenario per il gioiello classe 2002.

Juventus, Kaio Jorge verso il ritorno in Brasile: i dettagli

La Juventus ha perso ormai 12 mesi fa Kaio Jorge. L’attaccante brasiliano classe 2002 era approdato a Torino nell’agosto 2021 dal Santos.

Nella prima stagione ha vestito la maglia della Next Gen, facendosi le ossa in Serie C. Nel febbraio 2022, però, proprio durante una partita con la Juventus U23 rimedia la rottura al tendine rotuleo del ginocchio destro. Un grave infortunio per il giovane attaccante brasiliano che a un anno esatto dallo stop non è ancora rientrato. Il 21enne è ancora fermo ai box e sta valutando la possibilità di proseguire con la Juventus o di tornare in Brasile. L’ipotesi di ritorno al Santos non è da escludere ma, come riportato dal tweet del giornalista Nicola Balice, adesso è il Cruzeiro la squadra ad aver mostrato particolare interesse per Kaio Jorge. Il club brasiliano è in corsa e per il giocatore c’è tempo fino a inizio aprile per valutare questa o altre soluzioni.