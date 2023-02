Juventus, scelto l’erede di Alex Sandro: contropartita in Serie A

La Juventus ha scelto l’erede di Alex Sandro per la prossima stagione ed è pronta a offrire la contropartita

La Juventus deve trovare un sostituto di Alex Sandro che, essendo in scadenza a giugno 2023, a fine stagione lascerà Torino dopo 8 stagioni.

Il terzino sinistro brasiliano ha fatto parte della vecchia guardia per per quasi un decennio ha dominato il campionato italiano e che anche in Europa ha ottenuto ottimi risultati. A 32 anni, però, l’ex Porto non sembra dare più quelle garanzie e per questo motivo difficilmente la Juventus gli rinnoverà il contratto, sostenendo un ingaggio comunque importante. La società ha individuato il sostituto di Alex Sandro, pescandolo direttamente in Serie A. Nonostante i sondaggi per Alejandro Grimaldo e Ramy Bensebaini, una pista più percorribile, come riportato da ‘calciomercato.it’, è quella che porta a un altro brasiliano, il terzino sinistro del Monza Carlos Augusto.

Juventus, l’erede di Alex Sandro è Carlos Augusto

Carlos Augusto è uno dei profili più interessanti della Serie A di quest’anno. Arrivato nella massima serie dopo aver vinto ottenuto la promozione nella sfida playoff dell’anno scorso contro il Pisa, il brasiliano si è imposto subito totalizzando 4 gol e 3 assist in 20 presenze.

Il terzino sinistro andrà in scadenza col Monza a giugno 2024 e in merito al suo futuro si è espresso l’ad del club brianzolo, Adriano Galliani: “Carlos Augusto? Noi tendenzialmente non vendiamo nessuno, ma ora è inutile parlare del mercato. Giocava nel Corinthians, era già un giocatore importante”. L’ex ds del Milan si è espresso così sul brasiliano, rimanendo sul vago in merito a una possibile cessione a fine stagione. La Juventus lo sta seguendo con grande attenzione ed è probabile che a fine campionato tenti un assalto concreto, bussando alla porta del Monza. I bianconeri potrebbero mettere sul piatto diverse contropartite per convincere la società lombarda a cedere uno dei loro punti fermi di quest’anno. Una di queste è Iling-Junior che dopo un periodo in Next Gen è ormai in pianta stabile in prima squadra. L’inglese classe 2003 potrebbe essere affiancato da un’altra contropartita tecnica, Nicolò Rovella.

Quest’ultimo è già al Monza ma con la formula del prestito. Non è escluso l’inserimento di Federico Gatti che quest’anno sta trovando poco spazio nelle gerarchie di Massimiliano Allegri. Un altro giovane che potrebbe permettere alla Juventus di arrivare a Carlos Augusto è Filippo Ranocchia, anche lui come Rovella veste la maglia del Monza ma è di proprietà dei bianconeri.