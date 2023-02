Nantes-Juventus, Allegri: “Vogliamo arrivare in fondo all’Europa League”

Missione compiuta per la Juventus che andando a vincere sul campo del Nantes ha ottenuto il meritato pass per il prossimo turno di Europa League.

La differenza di valori in campo si era a dire il vero già vista nella sfida di andata, anche se il risultato di parità non ha reso merito ad una Juventus che ha nettamente giocato meglio dei suoi rivali. Al ritorno invece la gara si è messa subito in discesa per i bianconeri.

Le reti di Di Maria segnate nel giro di 15 minuti con l’espulsione di Pallois, che ha lasciato i gialloverdi fin da subito in dieci uomini, hanno fatto sì che i bianconeri mettessero già dalla prima fase del match l’ipoteca sulla vittoria e sulla qualificazione. Nel finale della prima frazione Kostic ha colpito un palo, poi nella ripresa la Juve ha gestito il vantaggio senza affanni. Chiudendo i conti ancora un gol dello scatenato Di Maria.

Nantes-Juventus, le parole di Allegri nel post gara

Non può certo non essere soddisfatto per il successo mister Allegri, che a fine gara ha sottolineato la prestazione dei suoi uomini. L’Europa League rappresenta un obiettivo importante che la Juventus vuole inseguire, sognando il trionfo finale.

“Sono contento della nostra prestazione, non era una partita facile. Abbiamo fatto una buona gara, avvantaggiandoci della loro espulsione. Dobbiamo però migliorare la velocità nei passaggi e capire che sono tenendo palla e usando tutto il campo possiamo avere dei vantaggi” ha detto l’allenatore. Solo applausi per Di Maria: “I campioni sono diversi dagli altri, giocatori così alzano il livello della squadra e gli altri sono più tranquilli. Lui vede cose che altri non vedono”. L’Europa League rappresenta un obiettivo importante: “Non è perché siamo stati eliminati dalla Champions che è facile vincerla. Abbiamo il dovere di arrivare in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia. In campionato vediamo piano piano dove possiamo arrivare”.