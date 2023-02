“Non è da Juve”: festa a Nantes rovinata, lo ‘spediscono‘ in Serie C

La Juventus ha ottenuto quel che voleva, il pass per il turno successivo di Europa League andando a vincere sul campo dei francesi del Nantes.

Missione compiuta per gli uomini allenati da Massimiliano Allegri, che hanno di fatto chiuso la pratica nel primo quarto d’ora. La doppietta di Di Maria e il rosso inflitto a Pallois in occasione del calcio di rigore concesso hanno spianato la strada ai bianconeri, che hanno potuto poi giocare sul velluto.

Vincere l’Europa League è forse l’obiettivo primario della Juve in questo momento. Rappresenta una porta per l’Europa del futuro e alzare al cielo questo trofeo vorrebbe dire regalare una gioia immensa ad una tifoseria preoccupata per le vicende extra campo del club. Oggi i supporters possono senz’altro essere fieri di una squadra che non ha smarrito la voglia di vincere, dimostrando di avere grandi qualità e calciatori che possono spostare l’asticella dell’equilibrio.

Juventus, critiche social per Kean

Nonostante il successo però non è stata promossa la prestazione di tutti. Ci si aspettava di più da parte di un Kean che Allegri ha lanciato in campo dal primo minuto ma che non ha rispettato le attese. Immancabili le critiche social riservate nei suoi confronti da parte dei supporters bianconeri.

Kean impresentabile non si merita assolutamente di stare lì perché cazzo non lo toglie vorrei sapere — ♏️💐 (@maryzellaaaa) February 23, 2023

Metterei Perin al posto di Kean — Anila (@Anila_Ballata) February 23, 2023

kean se non avesse avuto Raiola oggi sarebbe in serie C forse — MaxPøwer_real (@MaxPower_Real2) February 23, 2023

Basta leggere qualche messaggio su Twitter per capire come Kean non abbia assolutamente esaltato il pubblico, tutt’altro. C’è addirittura chi lo reputa un giocatore “di serie C”. L’attaccante azzurro saprà riscattarsi in futuro? Allegri lo ha sostituito a Nantes al 65′ con Vlahovic.