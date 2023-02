Calciomercato Juventus, colpo di scena Gundogan: hanno detto sì

Calciomercato Juventus, il regista tedesco non ha ancora rinnovato il contratto con i Citizens. La trattativa è a un punto di svolta.

Con la qualificazione alla prossima Champions League in forte dubbio, non stupisce il fatto che la Juventus guardi sempre con maggiore attenzione al mercato dei giocatori in scadenza di contratto. E la prossima estate saranno in tanti a liberarsi gratis dai rispettivi club. Una lista lunga, lunghissima, in cui la scelta è davvero molto ampia.

Senza i ricavi che garantisce la coppa dalle grandi orecchie, il club bianconero non potrà certo spendere cifre astronomiche se non attraverso delle cessioni importanti. E per rinforzare la rosa attualmente a disposizione di Massimiliano Allegri dovrà fare di necessità virtù. Sono questi i mesi decisivi per provare a convincere quei giocatori che a giugno cambieranno squadra. Tra questi c’è anche Ilkay Gundogan, colonna del centrocampo del Manchester City di Pep Guardiola ormai dal 2016. Il regista tedesco, che il prossimo ottobre spegnerà 33 candeline, non ha ancora deciso se rinnovare o meno coi Citizens. Durante la sua esperienza inglese il centrocampista di origini turche ha sollevato 11 trofei e dalla scorsa estate è diventato capitano in seguito all’addio di Fernandinho.

Calciomercato Juventus, il Manchester City pronto a dire addio a Gundogan

Secondo il Manchester Evening News, le richieste troppo esose dell’entourage di Gundogan avrebbero fatto cambiare idea al club inglese, adesso disposto a lasciare partire gratis uno dei pupilli del tecnico catalano e ad interrompere ogni trattativa per il prolungamento del suo contratto.

Da parte sua, al calciatore non dispiacerebbe restare a giocare ancora qualche anno a Manchester. In un’intervista ai tedeschi di Kicker, Gundogan aveva dichiarato che insieme ai suoi agenti a tempo debito si sarebbe seduto attorno a un tavolo con il club per prendere una decisione con la massima tranquillità. Il nazionale tedesco ritiene Guardiola il miglior allenatore al mondo e più volte ha detto che sarebbe onorato di far parte della sua truppa.