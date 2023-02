Bomba Juventus-Inter, annuncio ufficiale: “Futuro in Premier”

Calciomercato Juventus, il giocatore esce allo scoperto e punta la Premier League: i dettagli dell’operazione.

In un’intervista a ‘Il Corriere dello Sport’, il difensore che tanto piace alle big della Serie A, Juventus ed inter in primis, ha parlato quasi chiaramente su quello che è, attualmente, il suo futuro e il suo desiderio numero uno.

Scalvini dell’Atalanta ha parlato direttamente ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’ facendo il punto delle voci di mercato che lo riguardano.

Scalvini esce allo scoperto: futuro? “Mi piacerebbe la Premier”

Il giocatore in direttissima è intervenuto parlando del suo futuro e delle voci di mercato che lo riguardano. Obiettivo dichiarato sia della Juventus ma anche dell’Inter di Beppe Marotta, ecco come ha parlato di se stesso e della possibilità di lasciare l’Atalanta nella prossima stagione.

“Le voci di mercato? Non guardo queste cose, sono focalizzato sull’Atalanta, cerco di far bene qua. Per me il miglior campionato è la Premier League. Una volta in carriera, non so neanche quando, mi piacerebbe giocarci“. Così il difensore è intervenuto ai microfoni del noto quotidiano sportivo. Un futuro che per il momento allontana le voci di un possibile assalto delle altre italiane. Se fosse per il giocatore, quindi, il futuro sarà la Premier League, certamente il campionato più competitivo a livello economico. Staremo dunque a vedere se questa cosa verrà confermata o meno. intanto i bianconeri rimangono alla finestra sperando, comunque, che il giocatore possa cambiare idea magari offrendo un contratto importante. Non ci resta che attendere la fine della stagione per scoprirlo in maniera definitiva.