Doppietta a sorpresa, il club pronto a fare la voce grossa per i due giocatori in scadenza di contratto: bianconeri e nerazzurri alla finestra.

Comunque vada, il suo futuro sarà molto probabilmente lontano dalla Germania. Ormai è acclarato che, di comune accordo con il suo entourage, il giocatore abbia deciso di interrompere ogni trattativa per il rinnovo del contratto. Stiamo parlando del difensore dell’Eintracht Francoforte Evan N’Dicka, da mesi tampinato dai più grandi club d’Europa.

Il centrale francese di origini camerunesi ad agosto compirà 24 anni e si sente pronto per fare il cosiddetto salto. A Francoforte dal 2018, quando fu prelevato non ancora diciottenne dalla cantera dell’Auxerre, N’Dicka ha fatto passi da gigante – in riferimento anche alla sua stazza – in queste ultime due stagioni, fino a diventare un pilastro della retroguardia dell’Eintracht di Oliver Glasner. Lo scorso anno il suo contributo fu fondamentale per regalare il primo trofeo internazionale alle Adler dopo oltre 40 anni. Ha dato prova della sua forza anche in Champions League: la sua squadra è riuscita a superare la fase a gironi e martedì scorso si è misurata negli ottavi con l’irrefrenabile Napoli di Luciano Spalletti, perdendo 2-0 la gara d’andata davanti al proprio pubblico.

Doppietta a sorpresa, il Barcellona fa sul serio per N’Dicka e Thuram

In scadenza di contratto, N’Dicka sta già ascoltando numerose offerte come ha confermato nella giornata odierna attraverso un tweet il giornalista Fabrizio Romano. Dalla Francia intanto fanno sapere come il Barcellona sia al momento la squadra più interessata al centrale transalpino, obiettivo dichiarato anche della stessa Juventus.

Secondo il portale Jeunes Footeux, i blaugrana puntano ad anticipare la concorrenza sul classe ’99, appetito anche dal Marsiglia. Il club di Joan Laporta, in questi giorni finito nell’occhio del ciclone in Spagna per via di un presunto pagamento ad un ex arbitro, ha gli occhi puntati sulla Bundesliga. Oltre al difensore dell’Eintracht Francoforte, infatti, ha messo nel mirino anche Marcus Thuram, un altro che a giugno saluterà la Germania e il Borussia Monchengladbach a parametro zero. Il figlio d’arte piace pure ai bianconeri e all’Inter, ma il Barça sarà un “rivale” davvero complicato da affrontare.