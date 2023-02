Addio Juventus, accordo imminente: spunta la data della firma

Addio Juventus, l’accordo è imminente e il rinnovo dovrebbe essere firmato molto presto. Spunta anche la data

Sicuramente questa pista, che in alcuni momenti sembrava davvero essere bella calda, si è raffreddata nel corso delle ultime settimane, anche perché l’accordo per il rinnovo sembrava davvero nell’aria. Adesso l’accordo, a quanto pare, è stato anche trovato e spunta anche quella che potrebbe essere la data della firma.

Sì, ormai di dubbi non ce sono e le indiscrezioni che sono state riportate nei giorni scorsi hanno trovato conferma, purtroppo, grazie a Radio Catalunya, che ha svelato che il Barcellona ha praticamente chiuso l’operazione rinnovo con Sergi Roberto.

Addio Juventus, rinnova Sergi Roberto

Il duttile elemento cresciuto nella cantera catalana e che ieri Xavi, nella gara persa contro il Manchester United in Europa League ha schierato come attaccante esterno nel tridente, dovrebbe mettere nero su bianco – secondo quelle che sono le informazioni che arrivano dalla Spagna – tra martedì e mercoledì prossimi. Non si sa ancora per quanti anni rinnoverà lo spagnolo, ma il colpo a parametro zero è praticamente andato.

Sì, solamente in questo modo la Juventus ha pensato di prendere l’esterno che può giocare sia davanti che dietro – un po’ come Cuadrado in uscita – appunto per andare a coprire il buco che ha lascerà il colombiano alla fine di questa stagione. Ma in questo caso non c’è nulla da fare, e nessuno ha bruciato la Juventus: Sergi Roberto rimarrà nella società nella quale calcisticamente è nato e nella quale calcisticamente è cresciuto. In poche parole nella sua carriera probabilmente vestirà solamente i colori del club catalano. Addio Juventus quindi e addio Serie A.