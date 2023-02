Di Maria da sballo: sconto immediato Juventus, tifosi in estasi

Juventus, lo sconto immediato. Il Fideo è ormai uno degli idoli e lo si denota anche da queste importanti novità: i dettagli.

Ieri, indubbiamente, Di Maria è diventato l’idolo dei tifosi. Anche i più scettici che i primi mesi “accusavano” l’argentino di essere venuto alla Juventus per farsi il Mondiale, adesso, si sono ricreduti.

Per chi fosse interessato segnalo, solo per oggi, il 𝟐𝟐% 𝐝𝐢 𝐬𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 su tutto lo store #Juventus ⚪️⚫️ Altra MAGIA di #DiMaria 😉 pic.twitter.com/dKhclkU1rW — RiD ThE RoCk™️ (@RidTheRock) February 24, 2023

Di Maria è infatti il giocatore più seguito in questo momento, ieri una tripletta che ha sancito una volta per tutte tutte le sue qualità, soprattutto se c’era ancora bisogno di capire chi fosse, realmente, il Fideo.

Juventus, sconto per il kit da gara | Di Maria fa impazzire i tifosi

Solo per oggi, infatti, sullo store della Juventus, come scrive ‘Rid The Rock’ su ‘Twitter’ sarà presente uno sconto con il codice ‘ELFIDEO’. Una buona notizia per i tifosi che volevano comprare un maglia da gara, magari, proprio, quella di Di Maria dopo la tripletta di ieri sera.

Come viene comunicato, infatti, ci sarà uno sconto del 22% soltanto per la giornata di oggi con il codice segnato poc’anzi. Ora non ci sono più scuse per confermare l’amore per questi colori ma soprattutto per un giocatore che ha vinto tutto nella sua carriera come il Fideo. L’argentino, sicuramente, farà di tutto, anche per vincere l’Europa League. Ora agli ottavi ci sarà il Friburgo, squadra tosta assolutamente da non sottovalutare. Ma sappiamo, come, comunque, l’obiettivo potrebbe essere a portata di mano dei bianconeri nonostante la difficoltà degli avversari. Non ci resta che attendere il futuro e le prossime squadre se, appunto, i bianconeri dovessero riuscire a superare l’ostacolo dei tedeschi.