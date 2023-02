Calciomercato Juventus, bonus alla firma di 10 milioni: si riapre tutto

Calciomercato Juventus, clamorosa richiesta nella trattativa per il rinnovo del contratto: può saltare tutto.

La Juventus ieri ha conosciuto il nome del suo prossimo avversario negli ottavi di Europa League, competizione nella quale i bianconeri sono retrocessi lo scorso autunno dopo essere arrivati terzi nel girone di Champions League. Si tratta del Friburgo, squadra che ormai da un paio d’anni galleggia appena sotto le prime posizioni della Bundesliga.

Un avversario alla portata ma comunque da prendere con le pinze. Allenato ormai da diversi anni dall’esperto Christian Streich, in campo si affida alle giocate di Vincenzo Grifo, valido fantasista che Roberto Mancini ha più volte convocato in nazionale negli ultimi anni. La squadra di Massimiliano Allegri non può permettersi di sottovalutare quella che è attualmente la quinta forza del campionato tedesco. Da non ripetere soprattutto l’errore commesso con il Nantes, cioè tenere troppo in bilico i giochi qualificazione in vista del ritorno in Germania, dove i bianconeri troveranno un ambiente davvero niente male.

Calciomercato Juventus, Asensio fa infuriare il Real Madrid

L’Europa League è improvvisamente diventata uno dei principali obiettivi di Vlahovic e compagni. La Juventus si è calata nella nuova realtà ed ha compreso che arrivare fino in fondo a questa manifestazione non può che portare benefici.

In caso di vittoria, infatti, la Signora si assicurerebbe la qualificazione alla prossima Champions League: in campionato, a fronte della pesante penalizzazione, sarà davvero complicato rientrare tra le prime quattro. Nel frattempo, indipendentemente dal raggiungimento o meno della coppa dalle grandi orecchie, la società è al lavoro per pianificare il futuro. Tra i giocatori che la Juventus segue da tempo per rimpolpare il suo reparto offensivo c’è Marco Asensio del Real Madrid. L’attaccante delle Merengues sta trattando il rinnovo ma, secondo El Nacional, si profila un nuovo stop. L’entourage del calciatore avrebbe preteso un bonus di 10 milioni alla firma, facendo andare su tutte le furie la dirigenza del Real. Richiesta che adesso potrebbe di nuovo ingolfare la trattativa.