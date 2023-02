Assist dello United, la Juventus ringrazia: via libera da 35 milioni

Per la Juventus si preannunciano dei mesi bollenti non solo per gli impegni sul campo ma anche per il calciomercato.

I bianconeri in questa seconda parte della stagione sono attesi da tanti impegni che dovranno far luce sulle ambizioni della formazione allenata da Massimiliano Allegri. Che spera di poter regalare più gioie possibili ai propri sostenitori.

I tifosi attendono con ansia di capire quali potrebbero essere le mosse che la dirigenza farà in chiave mercato nel corso dei mesi più caldi dell’anno. Ogni valutazione sugli attuali cacciatori della rosa bianconera sarà effettuata a bocce ferme, quando la stagione sarà conclusa. Tuttavia non ci sono dubbi sul fatto che sarà già stata abbozzata una lista di potenziali obiettivi da inseguire, nel tentativo di anticipare una concorrenza che si fa sempre più agguerrita e folta. Del resto la Juventus per il futuro ha bisogno di rinforzi in tutti i reparti.

Juventus, lo United si ritira dalla corsa per Fresneda?

Rinforzi che per forza di cose dovranno arrivare nel pacchetto arretrato e soprattutto per quanto riguarda le corsie esterne, visto che Cuadrado e Alex Sandro si avvicinano alla scadenza del loro contratto e non pare esserci intenzione di rinnovare l’accordo.

Un nome ormai accostato da tempo alla Juventus è quello del giovanissimo Ivan Fresneda, laterale del Real Valladolid che a soli 18 anni ha già conquistato tutti. Calciatore dal futuro assicurato, è chiaro che fa gola a tutte le big del calcio europeo. Una concorrente però potrebbe venir meno ed è il Manchester United. Come infatti riportato da “Football Insider” gli inglesi hanno messo nel mirino il laterale del Leverkusen Frimpong (valutato 35 milioni di euro) e allo stesso tempo sembrano vicini ad un nuovo accordo con Diogo Dalot. Difficile dunque pensare che possano poi avere la necessità di prendere un altro laterale.