Ribaltone in salsa francese, addio Juventus: “Oui” del grande ex

Ribaltone in salsa francese, l’acquisto estivo non ha convinto e non ci sarà alcun riscatto. L’ex si fionda sull’obiettivo bianconero.

In Francia oggi è il grande giorno del cosiddetto Classique. Oltralpe chiamano così la sfida tra Marsiglia e Psg, entrambe accomunate da una fiera rivalità che travalica i confini puramente calcistici.

I provenzali di Igor Tudor hanno la grande occasione di mettere in discussione il primo posto di Mbappé e compagni, sull’orlo di una crisi di nervi dopo una serie di passi falsi che rischiano di far sfumare gli obiettivi più importanti, come la Champions League. Il Marsiglia, con una vittoria, si porterebbe infatti a -2 dai parigini. L’ex tecnico del Verona, che due stagioni fa fu vice di Andrea Pirlo alla Juventus, sta sorprendendo in positivo, come del resto aveva fatto al timone del club scaligero. Dopo un inizio complicato, la sua squadra ha iniziato a carburare e si iniziano a vedere i primi frutti di una campagna acquisti ambiziosa, che la scorsa estate ha portato in Provenza diversi giocatori di spessore, molti dei quali arrivati in prestito secco e che a fine stagione torneranno alla base.

Ribaltone in salsa francese, anche il Marsiglia si muove per N’Dicka

Tra questi c’è anche l’ex difensore centrale Eric Bailly, di proprietà del Manchester United. L’ivoriano in Inghilterra aveva poco spazio, voleva giocare di più. Ed il giovane amministratore delegato del Marsiglia Pablo Longoria (altro ex Juve) ne ha approfittato per portarlo a Marsiglia. Tormentato da continui problemi fisici, Bailly finora ha giocato davvero poco: basti pensare che ha totalizzato solo tre presenze da titolare in Ligue 1.

Longoria potrebbe riscattarlo a 7 milioni di euro. Ma, come riporta Top Mercato, verosimilmente si dirigerà su altri profili, in questo momento più affidabili ed integri dal punto di vista fisico dell’ex Villarreal. Nella sua lista della spesa campeggia anche il nome di Evan N’Dicka, centrale dell’Eintracht Francoforte in scadenza di contratto che è uno dei principali obiettivi della Juventus per rinforzare il pacchetto arretrato.