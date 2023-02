L’ultimo tradimento di Ronaldo: via gratis dalla Juventus

Il calciomercato continua a rimanere uno degli argomenti più caldi in casa bianconera, ovviamente guardando già alla prossima stagione calcistica.

Per ora i fari rimangono puntati sul campo, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha ben chiari quali sono i suoi obiettivi in questa seconda parte della stagione. Ovvero riuscire ad arrivare in fondo all’Europa League e alla Coppa Italia. E poi dare il meglio di sè in serie A, nel tentativo di ottenere il miglior piazzamento possibile.

La Juventus nel corso dell’estate dovrà essere una delle sicure protagoniste del mercato. La rosa infatti è destinata a subire dei profondi cambiamenti. Pensando ai calciatori che potrebbero essere ceduti di fronte a offerte super, ma anche a quegli elementi (come Rabiot ad esempio) che potrebbero non far parte più della squadra per fine contratto. I bianconeri vorrebbero trattenere il francese, ma il rinnovo è complicato. Si dovrà puntare molto sulla linea verde, anche per esigenze di bilancio.

Juventus, per Pinsoglio un futuro all’Al Nassr?

Tra i calciatori che si avvicinano alla scadenza del contratto c’è anche il terzo portiere della Juventus Carlo Pinsoglio. Uomo spogliatoio molto importante, sempre pronto a lavorare sodo per il bene della squadra.

Per la Juventus è un elemento importante anche per la questione liste, visto che è cresciuto nel settore giovanile bianconero. Per questo motivo si è parlato di una possibile offerta in arrivo per rinnovare l’accordo. La Gazzetta dello Sport però rivela come per lui potrebbe esserci in futuro una opzione Al-Nassr. Pinsoglio ha infatti un rapporto di amicizia consolidato con Cristiano Ronaldo e il portoghese potrebbe spingere per far sì che il portiere possa arrivare in Arabia Saudita. Con Ospina ko per infortunio, il club ha puntato su Rossi del Boca Juniors. Il cui prestito scadrà il 30 giugno. La stessa data del contratto di Pinsoglio, che potrebbe magari prenderne il posto.