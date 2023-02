Ha voltato le spalle al Real: la Juventus lo prende per 10 milioni

Guardare al calciomercato del futuro è indispensabile per una Juventus che non vuole perdere tempo su determinati obiettivi che si è posta.

I bianconeri di Allegri ora sono impegnati sul campo nel tentativo di regalare delle soddisfazioni ai propri tifosi. In campionato il quarto posto è lontano, vista la penalizzazione subita, ma si dovrà dare il massimo per non avere poi alcun tipo di rimpianto.

In Coppa Italia e soprattutto in Europa League invece la missione è quella di arrivare fino in fondo. Nel frattempo però la dirigenza deve guardare alla squadra per il prossimo anno. Perchè la Juventus è destinata a cambiare diversi uomini per il futuro, tra cessioni e partenze per scadenza di contratto. E dunque in tutte le zone del campo serviranno volti nuovi, puntando sulla linea verde o su arrivi di calciatori che comunque possano aprire un nuovo ciclo vincente in bianconero.

Juventus, occhi su Marin del Real Madrid Castilla

Tra i giovani elementi che sono sul taccuino ci sarebbe anche Rafa Marin, difensore centrale dotato di gran fisico che gioca con il Real Madrid Castilla. Il suo futuro in Spagna è in bilico, difficilmente Ancelotti punterà su di lui per prima squadra. E dunque in estate potrebbe partire.

Come ha scritto “El Nacional.cat” Paris Saint-Germain, Lipsia, Bayer Leverkusen, Juventus, Napoli, Lazio e Monaco sono le squadre che sembrano maggiormente interessate a lui. Anche se è il Chelsea la squadra che sta spingendo di più per prenderlo in questo momento. Gli inglesi infatti vorrebbero stringere per accaparrarsi questo giovane difensore. E sono pronti a mettere sul piatto 10 milioni di euro. Offerta che altre squadre, tra cui quella bianconera, potrebbero pareggiare. Il calciatore sceglierà in base al progetto tecnico che gli verrà proposto, si ritiene pronto per grandi palcoscenici.