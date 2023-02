Calciomercato Juventus, dea ‘bendata’ alla Continassa: firma a un passo

Non terminano mai i rumors di calciomercato che vedono coinvolta la Juventus, ovviamente legati alle mosse future della squadre bianconera.

La formazione di Allegri ha il morale alto. La vittoria in Europa League ha dato ancora maggiore consapevolezza dei propri mezzi, c’è da affrontare una seconda parte della stagione nella quale ci sono dei traguardi ambiziosi da tagliare.

Uno di questi è proprio il successo in Europa, ma non bisogna dimenticare ovviamente la Coppa Italia. E un campionato nel quale il quarto posto è stato complicato dalla penalizzazione di 15 punti arrivata nelle scorse settimane. Bisogna dare il massimo, a partire dal derby contro il Torino di martedì prossimo, per cercare di non avere alcun rimpianto al termine della stagione. Nel frattempo la dirigenza dovrà lavorare sodo per cercare i tasselli giusti per la Juventus del futuro. Il club è destinato a cambiare diversi giocatori nel corso della prossima estate.

Juventus, si punta a blindare il baby Nonge Boende

Quel che pare certo è che saranno sì fatti degli investimenti importanti, con l’arrivo di giocatori di spessore e di livello internazionale. Ma si punterà tanto anche sulla linea verde. Allegri ha già valorizzato quest’anno giocatori del vivaio e potrebbe fare altrettanto pure in futuro.

La società sta guardando con interesse alla crescita di alcuni elementi dell’Under 19 di Paolo Montero, come scrive goal.com. Non solo ad un Kenan Yildiz sempre più trascinante, ma anche ad un altro gioiellino bianconero come Joseph Nonge Boende. Un centrocampista classe 2005 che si sta imponendo a suon di prestazioni convincenti, tali da farlo paragonare a Pogba. Ha il contratto in scadenza a giugno 2024 e tanti top club lo seguono. Ma la Juventus è pronta a blindarlo, offrendogli un prolungamento dell’accordo.