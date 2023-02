Retrocessione Juventus, addio Bremer: offerta ridicola sul piatto

Retrocessione Juventus, potrebbe durare solo una stagione l’avventura bianconera dell’ex centrale difensivo del Torino.

Fuori dall’Italia guardano sempre con maggiore attenzione alle possibili conseguenze che potrebbero derivare dalle inchieste giudiziarie che stanno riguardando la Juventus. Il club bianconero rischia infatti di incappare in ulteriori sanzioni o penalizzazioni che andrebbero nuovamente a stravolgere la posizione in classifica.

In questo momento la squadra di Massimiliano Allegri è settima ma deve fare i conti con la mazzata dei 15 punti in meno. La qualificazione alla Champions League è quasi compromessa, a meno di una clamorosa rimonta. Va da sé che se dovessero arrivare altre pene – cosiddette “afflittive” – non si possono escludere neppure gli scenari più tetri. Come ad esempio la retrocessione. Nel caso in cui si verificasse un “nuovo 2006” la possibilità che in tanti facciano le valigie diventa abbastanza concreta. Ma è opportuno ricordare che la Juventus potrebbe comunque essere costretta a privarsi di qualche gioiello anche non partecipando alla coppa dalle grandi orecchie il prossimo anno. Il rischio c’è.

Retrocessione Juventus, l’Atletico Madrid “gufa”: vuole Bremer a 20 milioni

Dalla Spagna intanto sono convinti che l’Atletico Madrid abbia ormai messo nel mirino Gleison Bremer. Il difensore brasiliano arrivato la scorsa estate dal Torino per circa 40 milioni di euro piace molto a Diego Simeone. Ed in previsione di un possibile addio all’uruguaiano José Gimenez, i Colchoneros faranno di tutto per sostituirlo con l’ex granata.

Secondo elgoldigital.com, il direttore dell’Atletico Madrid Andrea Berta starebbe pensando di fare un’offerta di circa 20 milioni per assicurarsi l’attuale centrale bianconero se le cose per la Juventus dovessero mettersi male. Una cifra decisamente ridicola, soprattutto se si considera che la Signora ha sborsato il doppio per accaparrarselo neppure un anno fa. E che quasi certamente verrebbe rispedita al mittente. In quel caso Berta valuterebbe l’acquisto di Caglar Soyuncu, centrale turco oggi in forza al Leicester.