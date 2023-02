Calciomercato Juventus, Di Maria incanta e se ne va: opzione clamorosa

Calciomercato Juventus, incredibile ma vero, adesso il Fideo è corteggiato anche da queste nuove opzioni per il futuro.

In casa bianconera si sta – letteralmente – scatenando la Di Maria mania. Il Fideo sta decidendo ogni partita in cui gioca, un autentico protagonista che adesso non lascia più dubbi (se ancora c’erano) sulle sue qualità da fuoriclasse assoluto, nonostante tutto, nonostante l’età.

Stando alle ultime indiscrezioni, nel futuro del fuoriclasse argentino potrebbe esserci, clamorosamente, l’insediarsi di due big spagnole. Si parla infatti di un altro tentativo da parte di Barcellona e Atletico Madrid nel futuro di Angel Di Maria. Secondo infatti indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, nel futuro dell’esterno argentino non sarebbe finita qui.

Calciomercato Juventus, dall’Inghilterra sicuri: “Di Maria in Spagna”

In Inghilterra insistono su un ritorno del Fideo in Spagna, ma non al Real Madrid come si pensava inizialmente, laddove il Fideo scrisse un pezzo di storia proprio nel recente passato dei merengues

Secondo, infatti, la testata di riferimento il the ‘Sun’, infatti, Barcellona e Atletico Madrid, viste anche le ultime ottime prestazioni dell’argentino che si è ripreso in mano la sua Juventus, sono pronte a rifarsi sotto per acquistarlo a parametro zero proprio a fine stagione e a naturale scadenza di contratto con la Juventus. Infatti il Fideo andrà in scadenza a giugno 2023 il suo contratto con la Juve cesserà di esistere qualora, appunto, non decidesse di rinnovare in questi mesi. Vedremo se andrà effettivamente così, intanto i bianconeri sono già al bivio per uno dei calciatori più importanti della squadra.