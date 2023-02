Calciomercato Juventus, altro che 50 milioni: la Roma ‘scippa’ Allegri

José Mourinho si inserisce per il centrocampista di Serie A: la Roma intralcia i piani di Massimiliano Allegri

La Juventus continua a monitorare con attenzione le possibili occasioni di calciomercato e presto potrebbe arrivarne una dalla Serie A.

I bianconeri hanno messo gli occhi sul centrocampista danese del Lecce, Morten Hjulmand. Il classe ’99, specialista nel gioco di contenimento e regista dai piedi buoni, è uno dei calciatori di Serie A sotto osservazione dalla Juventus che cerca un giocatore con quelle caratteristiche e che possa anche rifinire per i compagni. In questo senso il danese ha collezionato già 4 assist in campionato, se pur ancora gli manchi il gol. Anche l’Atalanta ha acceso i fari su Hjulmand ma la versalità del centrocampista del Lecce ha acceso l’attenzione anche di altre squadre di Serie A, in particolare della Roma di José Mourinho.

Juventus, asta in Serie A per Hjulmand del Lecce

Nonostante l’interesse di Juventus e Atalanta, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, adesso è la Roma che intende giocare d’anticipo per Morten Hjulmand.

Lo Special One avrebbe chiesto alla dirigenza della Roma di accelerare i tempi per il centrocampista danese, per cercare di bruciare sul tempo la concorrenza. Tiago Pinto è in pressing su Pantaleo Corvino, nonostante il responsabile dell’area tecnica del Lecce non voglia parlare di mercato in questa fase, dando priorità ai risultati sul campo della squadra di Baroni. La Juventus potrebbe avere non poche complicazioni dall’inserimento della Roma per Hjulmand e per questo sta valutando anche delle alternative. Una di queste è Teun Koopmeiners che andrebbe a sostituire anche numericamente Weston McKennie, trasferitosi al Leeds a gennaio. Il centrocampista olandese dell’Atalanta, però, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro, fuori dalle possibilità economiche della Juventus.

Ecco perché Hjulmand rappresenterebbe una pista più percorribile, soprattutto dal punto di vista economico. La Roma sembra in vantaggio per il centrocampista del Lecce e potrebbe inserire nella trattativa il giovane Bove che vanta l’apprezzamento del club pugliese. Il Lecce a gennaio ha rifiutato un’offerta di 14 milioni di euro del Southampton per Hjulmand. Adesso, però, sta per partire una vera e propria asta che coinvolge anche altri club di Premier League e Bundesliga, ma soprattutto diverse squadre di Serie A, Juventus, Atalanta e Roma su tutte. L’accelerazione della Roma per Hjulmand è la prova che la squadra di Mourinho fa sul serio.