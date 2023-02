Via libera Juventus-Inter: hanno perso le staffe, erede già scelto

Calciomercato Juventus, non si torna più indietro: hanno scelto di tirare i remi in barca, virando con decisione sul sostituto.

Un occhio rivolto al rettangolo verde, un altro a carpire eventuali novità sul fronte extra-campo. La seconda parte di stagione della Juventus si preannuncia caratterizzata da questa duplice prospettiva che monopolizzerà l’attenzione mediatica in casa bianconera. Ogni ipotesi legata ad un eventuale restyling della rosa sarà procrastinata alla prossima estate, quando a bocce ferme si deciderà quale strada imboccare.

Una cosa è comunque certa. La “Vecchia Signora” non si renderà protagonista di esosi investimenti e proverà a capitalizzare quelle occasioni che di volta in volta si presenteranno. Investimenti oculati, dunque, in grado di innalzare il tasso tecnico della rosa ma con un esborso relativamente contenuto. Alla luce della situazione riguardante le corsie laterali, è chiaro che uno dei primi obiettivi della Juventus sarà quello di rinforzare l’out mancino. Con l’addio di Alex Sandro ormai sempre più vicino, infatti, l’acquisto di un laterale mancino è assolutamente necessario. Al di là del ritorno di Cambiaso, dunque, la Juve ha cominciato a tastare il terreno per diversi profili per l’out sinistro.

Calciomercato Juventus, il Benfica sonda Kerkez per il dopo Grimaldo

Tra questi impossibile non menzionare Alex Grimaldo, terzino sinistro del Benfica il cui contratto con le “Aquile” scadrà la prossima estate. La Juventus, così come l’Inter e diversi altri club in giro per l’Europa, ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire eventuali margini di manovra. Dopo un tira e molla che è andato avanti per diverse settimane, il Benfica sembrerebbe aver tirato i remi in barca, gettando la spugna. Rui Costa, infatti, dopo aver provato in tutti i modi a convincere Grimaldo a restare in Portogallo, avrebbe cominciato a ragionare sul suo possibile sostituto.

A riferirlo è Record, che svela come il club lusitano abbia iniziato a sondare con una certa convinzione il profilo di Kerkez, laterale mancino in forza all’Az Alkmaar. L’ungherese è legato all’Az da un contratto in scadenza nel 2026 ma ha comunque una valutazione che non supera i 7-8 milioni di euro. Staremo a vedere cosa succederà.