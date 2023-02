Calciomercato Juventus, Vlahovic via: conoscono già il nuovo club

Calciomercato Juventus, il serbo vuole essere uno dei principali protagonisti del derby della Mole. Ma i dubbi sul suo futuro non sono pochi.

Tocca alla Juventus far calare il sipario sulla ventiquattresima giornata di Serie A. Un turno spalmato su quattro giorni per poter far rifiatare quelle squadre, tra cui la Signora, impegnate giovedì scorso nelle coppe europee. E la partita in questione non è affatto banale: gli uomini di Massimiliano Allegri ospitano il Torino all’Allianz Stadium nel derby della Mole numero 156. Una stracittadina dall’indubbio fascino.

Ma allo stesso tempo da vincere a tutti i costi per continuare quella rincorsa verso i primi quattro posti che garantirebbero la partecipazione alla prossima Champions League, a rischio dopo la pesante penalizzazione di 15 punti. In attesa dell’esito del ricorso la Juventus non può perdere di vista il suo obiettivo principale insieme alle due coppe, Coppa Italia ed Europa League. Il tecnico livornese in conferenza stampa ha detto che i suoi giocatori non devono dimenticare che, al netto della penalità, adesso sarebbero secondi dietro all’inafferrabile Napoli ed appaiati con Inter e Milan, con 47 punti in tasca. Un modo per scuoterli e motivarli alla vigilia di una gara delicata, da non sbagliare.

Calciomercato Juventus, spunta anche il Bayern Monaco per Vlahovic

Dopo essere rimasto per oltre un tempo in panchina contro il Nantes, domani sera tornerà titolare anche Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo sarà supportato da Angel Di Maria, reduce dalla sontuosa prestazione contro i gialloverdi in Europa League.

L’ex attaccante della Fiorentina ha bisogno di trovare continuità a livello realizzativo e Allegri punterà forte sulla sua voglia di gol. Tuttavia, continuano a spron battuto i rumors a proposito del suo futuro. Che sarebbe in bilico, secondo alcuni addetti ai lavori, se la Juventus dovesse mancare la qualificazione alla prossima Champions League. Stando a quanto riporta l’esperto di calciomercato internazionale Ekrem Konur, il nativo di Belgrado potrebbe partire alla volta di Monaco di Baviera la prossima estate. Il Bayern sta infatti cercando una punta di peso che possa prendere il posto di Robert Lewandowski, che due sessioni di mercato fa ha scelto di migrare verso Barcellona.