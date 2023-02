Calciomercato Juventus, su Zidane l’indizio lo danno i bookmaker

La Juventus prosegue nel suo percorso di avvicinamento al derby contro il Torino ma sono sempre i rumors di mercato a tenere banco.

La squadra di Allegri è impegnata su tre fronti e ha un calendario molto fitto davanti. Prima il Torino in campionato, ma non bisogna dimenticare che Vlahovic e compagni vogliono arrivare fino in fondo in Coppa Italia ed Europa League. Non si vuole mollare giustamente nulla.

Il 2023 è un anno molto importante per una Juventus che in estate cambierà sicuramente tanti elementi della sua rosa. Si parla anche di una possibile sostituzione di Allegri in panchina, nonostante il lungo contratto che lega l’allenatore al club. Tra i possibili successori ci sono Antonio Conte e Zinedine Zidane. Quest’ultimo ipotesi che sarebbe molto gradita alla tifoseria.

Juventus, Zidane al Chelsea? Ecco cosa dicono le quote

Il futuro del francese è ancora tutto da scrivere. Di sicuro non rimarrà a lungo disoccupato, visto che già da un anno e mezzo è in attesa della giusta chiamata per ricominciare a sedere in panchina. Dall’Inghilterra arrivano nuovi rumors che riguardano proprio Zidane.

Chelsea should replace Graham Potter with ____________ pic.twitter.com/Nsyli6VdZy — Betfair (@Betfair) February 26, 2023

A far parlare sono soprattutto le quote che riguardano il successore di Potter sulla panchina del Chelsea. Anche ieri la sua squadra ha perso, per di più in un derby sentito contro il Tottenham, e il club londinese sarebbe pronto a cambiare. Zidane viene indiziato come il nome più caldo in caso di esonero e questa sarebbe senz’altro una notizia da evidenziare, visto che tanti tifosi bianconeri sperano che possa essere lui un giorno a guidare la Juventus. Specie se in estate la società dovesse decidere di cambiare guida tecnica.