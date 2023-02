Inchiesta Juventus, rischio ‘stangata’: annuncio UFFICIALE Uefa

Inchiesta Juventus, rischio stangata per i bianconeri. Dalla UEFA arriva l’annuncio ufficiale. Ecco quello che potrebbe succedere nei prossimi mesi

Domani sera la Juventus sarà impegnata nel derby contro il Torino. Una partita che potrebbe avvicinare di nuovo la squadra di Allegri alla zona Europa. Incredibile ma vero, nonostante il meno quindici in classifica la truppa del tecnico livornese sta avendo un buon passo in campionato e vedendo che davanti nessuna accelera, allora si potrebbe anche pensare ad un rientro clamoroso.

Rientro che però potrebbe anche non garantire la partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione. Stando almeno a quelle che sono state le dichiarazioni di Giorgio Marchetti, vice segretario generale dall’UEFA, che è intervenuto al programma “La politica nel pallone” su Gr Parlamento. Ecco le sue parole, che trattano anche il tema della Superlega che negli ultimi giorni è tornato in maniera prepotente alla ribalta.

Inchiesta Juventus, le parole di Marchetti

“Caso Juventus? L’Uefa deve comportarsi nel rispetto dei regolamenti, ci sono ancora attività di indagine in corso. Aspettiamo di vedere la documentazione su tutti i dossier per capire se ci sono dei profili concernenti ai regolamenti Uefa”. Queste la parole del dirigente UEFA, che è in attesa, insomma, di capire quali potrebbero essere gli sviluppi che nelle prossime settimane arriveranno.

Infine, e non poteva di certo mancare, ecco il passaggio sulla Superlega: “Sta a lore decidere che cosa vogliono fare – ha confermato Marchetti – e sicuramente parliamo di tre società fondamentali per il calcio europeo. Un tentativo di avvicinamento in ogni caso non dipende dalla UEFA” ha concluso il vice segretario.