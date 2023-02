Juventus-Torino, allegrata di Juric: recupero lampo e ribaltone di formazione

Juventus-Torino, il derby è alle porte. Martedì sera ci sarà il verdetto e ci sono anche recuperi importanti: i dettagli.

Come scrive il quotidiano sportivo nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, adesso, in casa granata potrebbe esserci un recupero lampo davvero importante in ottica derby.

Stando al quotidiano nazionale ‘La Gazzetta dello Sport’, in vista di martedì, Juric potrebbe avere un recupero importante in squadra e schierarlo proprio contro i bianconeri. Una sfida decisamente importante, a questo punto, per entrambe le realtà sportive della città di Torino. Sfida da cardiopalma che non ammette errori di interpretazione.

Juventus-Torino, Juric recupera Ricci | Allarme rosso derby della Mole

I bianconeri dovranno metterci il massimo dell’impegno per una sfida che sarà tutt’altro che facile, nonostante, spesso, sia finita meglio per i bianconeri. Oggi più che mai il derby sarà decisivo per sancire anche la classifica.

Non sono ammesse distrazioni e le formazioni che scenderanno in campo avranno il solo obiettivo di consolidare una vittoria, almeno, il Torino sembra voler arrivare proprio a questa conclusione e lo stesso Juric sta motivando la sua squadra. Come detto poc’anzi, in campo, potrebbe ritornare un pezzo forte della rosa granata, Ricci. Martedì sera, infatti, ci sarà una delle sfide più importanti della seconda parte del campionato e i bianconeri, ancora in attesa di capire quale sarà il verdetto dell’inchiesta Prisma, dovranno continuare a macinare punti per cercare la zona Europa anche se con quei quindici punti restituiti, adesso, sarebbero nel podio con le milanesi e lo straripante Napoli.