Ultim’ora Sky, accordo con la Juventus: firma per un anno

Il calciomercato della Juventus continua ad essere un argomento molto importante da seguire per i tifosi bianconeri.

Alla fine della stagione si dovranno fare le opportune valutazioni per capire su quali giocatori puntare per il futuro. Ci sarà senz’altro la necessità di fare dei nuovi investimenti per portare a Torino dei calciatori di qualità in tutti i reparti.

Nel frattempo la formazione di Allegri deve cercare di dare il massimo per centrare gli obiettivi che sono stati prefissati. Arrivare magari in fondo all’Europa League e in Coppa Italia, e nel frattempo cercare di risalire la china in classifica. Il quarto posto è lontano, ma c’è l’esito del ricorso da attendere e la speranza di poter rientrare tra le prime della classe.

Juventus, Alex Sandro può prolungare il contratto

Un po’ a sorpresa riguardo quanto filtrato finora potrebbe esserci una novità abbastanza importante per quanto riguarda la Juventus del futuro. Perché la società avrebbe deciso di fare un’offerta per far sì che un elemento chiave della squadra di Allegri possa rimanere a Torino.

Stiamo parlando di Alex Sandro, laterale sinistro che nella difesa bianconera viene utilizzato come braccetto della linea a tre. Elemento di grande esperienza che sembrava allontanarsi sempre più dalla Juve visto che il suo contratto scade a giugno. Ma come riportato da Sky il club ha intenzione di prolungare l’accordo per un’altra stagione, sfruttando un accordo nel contratto che prevede il rinnovo automatico fino al 2024 al raggiungimento di soglia di presenze. Di questo passo potrebbe venir meno la ricerca di un nuovo esterno mancino, visto che Cambiaso dovrebbe rientrare alla base dal Bologna.