Calciomercato Juventus, Conte superato: Elkann lo riporta in Italia

Anche in questo momento dell’anno non mancano mai le voci di calciomercato che riguardano la Juventus e òe sue mosse future.

Siamo ormai entrati nella fase clou della stagione con i bianconeri che sono impegnati su più fronti alla ricerca di soddisfazioni da regalare alla propria tifoseria. Che sia in Italia o in Europa l’obiettivo è sempre quello di riuscire a portare a casa una vittoria.

Allo stesso tempo è impossibile non considerare che la Juventus ha la necessità di fare diversi investimenti nel corso della prossima estate. Alcuni giocatori andranno via per fine contratto mentre altri potrebbero essere ceduti altrove in qualora arrivassero delle offerte soddisfacenti. I tifosi dunque aspettano con ansia di conoscere quelle che potrebbero essere le mosse della dirigenza. Che avrà senz’altro già stilato una lista di potenziali obiettivi in tutti i reparti. Obiettivi che non sarà facile raggiungere visto che la concorrenza è sempre più agguerrita.

Juventus in lizza per De Zerbi? Cosa dicono i bookmaker

Attenzione anche a quello che potrebbe succedere riguardo la guida tecnica. Mister Allegri è legato alla Juventus da un lungo contratto e dovrebbe rimanere al timone della squadra. Ma il condizionale è d’obbligo in un 2023 che vedrà un profondo rinnovamento in casa bianconera.

Per i bookmaker potrebbero anche esserci dei cambiamenti in panchina. E come si legge su Agipronews non si esclude che la Juventus possa fare un tentativo per riportare De Zerbi in Italia. Un suo approdo a Torino è in lavagna a 8 secondo gli analisti di Snai. Al momento la quota più bassa è comunque quella che riguarda la sua permanenza al Brighton, dove sta facendo benissimo. E’ in lavagna “solo” a 1.40. Altra squadra interessata a lui è il Tottenham di Conte (che però potrebbe cambiare aria), la quota è di 3.50. Più alte (12) quelle del possibile approdo di De Zerbi a una tra Lazio, Roma e Inter.