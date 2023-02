Juventus, il gioiello va in prestito: la Serie B in pressing

La Juventus si gode un altro nuovo talento della Next Gen che potrebbe andare in prestito in Serie B dalla prossima stagione

La Juventus sta vivendo una stagione molto complessa, sia a livello emotivo che in termini di risultati sportivi. Negli ultimi tempi la squadra di Massimiliano Allegri ha avuto una ripresa ma non è abbastanza per dire di aver rivisto la vera Juve.

Nel periodo di massimo declino della squadra, chi ha tenuto in piedi la baracca sono stati i giovani, alcuni provenienti addirittura dalla Next Gen, come Iling-Junior. Altri come Fabio Miretti e Nicolò Fagioli (reduce dalla promozione in Serie A con la Cremonese) che hanno preso in mano le redini del centrocampo, cercando di colmare i vuoti lasciati da Pogba, ma anche da Paredes. Sicuramente la crescita di questi giovani calciatori è positiva per la Juventus che l’anno prossimo si ritroverà a poter contare su giovani dal valore importante che hanno reagito a uno dei periodi più difficili della storia del club bianconero. Adesso, invece, un altro giovane talento bianconero si sta mettendo in mostra, tanto da essere già richiesto sul mercato.

Juventus, il classe 2001 Stramaccioni nel mirino della Serie B

Il giocatore in questione è Diego Stramaccioni, difensore centrale classe 2001 della Juventus Next Gen e nuovo talento in mostra nel campionato di Serie C.

Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.com’, il talentuoso difensore bianconero ha già diversi estimatori, soprattutto in Italia. In particolare il Brescia che lo aveva già richiesto ai bianconeri a gennaio. Sarebbe già un grande salto per Stramaccioni che passerebbe dalla Serie C alla Serie B ma anche club di serie superiore sembrano interessati al classe 2001 della Juventus. La ‘Vecchia Signora’ potrebbe aprire a un prestito nella prossima stagione. Il match valevole per la finale di Coppa Italia di Serie C vedrà affrontarsi Vicenza e Juventus Next Gen. Una vetrina molto importante per lo stesso Diego Stramaccioni di attirare ulteriormente l’attenzione prima di spiccare il volo verso una categoria superiore.

Il difensore centrale 22enne vanta una struttura fisica molto importante. Alto 1,90 cm, Stramaccioni è sicuramente un giocatore molto strutturato per la Serie C. Il gioiello bianconero è già nel giro della nazionale Under-21 con cui ha collezionato 2 presenze.