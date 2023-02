Incubo Juventus, irrompe il Milan: ‘zampata’ a costo zero

Altra beffa per la Juventus: il Milan si inserisce per il big a parametro zero e intralcia i piani dei bianconeri

La Juventus deve intervenire concretamente sul prossimo mercato estivo per intraprendere una vera e propria rivoluzione e per farlo certamente molto dipenderà dalla sentenza definitiva della Corte Federale.

Molti giocatori sono in scadenza a fine stagione e difficilmente rinnoveranno. Due su tutti Juan Cuadrado e Adrien Rabiot, indirizzati ormai verso un addio a parametro zero a giugno. La Juventus, invece, sarebbe vicina ad un accordo per il rinnovo di Alex Sandro per un’altra stagione. Anche lui, però, così come Bonucci e Danilo, non è più giovanissimo e anche per questo la ‘Vecchia Signora’ ha necessità di abbassare l’età media del reparto difensivo. In questo senso sta valutando tanti profili, in Serie A e non solo, per cercare di rinforzare la retroguardia. Sulle fasce la dirigenza sta sondando il terreno per diversi nomi: da Karsdorp a Maehle, da Carlos Augusto a Ramy Bensebaini e Alejandro Grimaldo. Proprio su quest’ultimo, però ci sarebbe l’inserimento anche del Milan.

Juventus, il Milan si inserisce nella corsa a Grimaldo

Alejandro Grimaldo è in scadenza a giugno 2023 col Benfica e a fine stagione sarà libero di scegliere la sua prossima destinazione. La Juventus lo insegue ormai da diverso tempo ma negli ultimi tempo la concorrenza sembra sempre più agguerrita.

Il terzino sinistro spagnolo sta disputando un’ottima stagione, collezionando 4 gol e 9 assist tra campionato portoghese e Champions League. L’ex gioiello del Barcellona si sta rivelando uno dei giocatori più interessanti nel suo ruolo, anche in termini di numeri. Con le sue prestazioni si è guadagnato la stima di tanti addetti ai lavori e oggi vanta l’interessamento di numerosi club europei, dal Borussia Dortmund al Leeds United, ma anche Newcastle e Wolverhampton. Anche in Italia, però, sono diverse le squadre di Serie A che lo hanno messo nel mirino. Su tutte ovviamente la Juventus ma, come riportato da ‘Ojogo.pt’, anche il Napoli, ma soprattutto il Milan è in corsa per lo spagnolo. I rossoneri si godono Theo Hernandez ma sanno che sarà difficile trattenerlo ancora a lungo, nonostante il contratto fino a giugno 2026. Non è da escludere la possibilità che il Milan decida di sacrificare il terzino francese per incassare una cifra considerevole, puntando su Grimaldo a parametro zero.