Calciomercato Juventus, Zidane ‘firma’ per il nuovo club: “È il preferito”

Calciomercato Juventus, adesso Zidane si appresta a tornare e il nuovo club arriva a sorpresa: i dettagli dell’operazione.

Ormai non ci sono più dubbi, Zidane è pronto a ritornare protagonista e l’ex Real Madrid vuole riemergere ai vertici, alla guida di un club prestigioso che può ambire ai massimi livelli.

Come sappiamo nel toto scommesse del tecnico sono finiti club di prestigio come Juventus e Psg ma, stando all’ultima indiscrezione proveniente proprio dall’estero, il club che potrebbe scegliere il francese è tutt’altro che scontato.

Calciomercato Juventus, Zidane al Chelsea: il club lo vuole subito

Come scrivono dal portale ‘foot01’, adesso il tecnico francese è in cima alla lista desideri del club inglese. Nonostante il cambio ad inizio stagione che ha visto la scelta del tecnico Potter, l’attuale allenatore non sembra convincere per un progetto a lungo termine e soprattutto per l’obiettivo prefissato dai londinesi, l’Europa. Secondo l’indiscrezione, infatti, dalla prossima stagione, i blues potrebbero puntare tutto sull’ex Real Madrid con un feeling speciale con le Coppe e con la possibilità di approdare in un campionato così prestigioso come la Premier League.

Infatti, proprio il Chelsea potrebbe essere la prossima squadra di Zizou nonostante tutte le ultimi voci che lo vedevano possibile nuovo tecnico del Psg. Il club francese, infatti, potrebbe uscire dai radar, così come la Juventus che adesso, se dovesse riottenere i quindici punti tolti con la penalizzazione, avrebbe la sicura qualificazione in Europa e, quindi, una sempre più valida conferma di Massimiliano Allegri. Ma per tutto questo, chiaramente, non ci resta che attendere un verdetto definitivo che arriverà soltanto nella prossima stagione laddove si avrà un punto definitivo sulla questione.