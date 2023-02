Rientro in pompa magna per Zidane: “Ha in mente solamente lui”

Rientro in pompa magna per Zidane, il tecnico francese è pronto a tornare in panchina dopo due anni di “pausa”.

Nell’ora più buia sono venuti fuori i campioni. La posta in palio, domenica sera, era altissima. Più dei semplici tre punti. E il Psg non aveva alternative alla vittoria, anche se in caso di sconfitta sarebbe comunque rimasto in cima alla classifica.

I parigini hanno scacciato i fantasmi aggiudicandosi Le Classique con un roboante 0-3, in casa dei rivali del Marsiglia di Igor Tudor. Messi e Mbappé, i due giocatori più forti sulla faccia del pianeta che solo un paio di mesi fa se le sono date di santa ragione nella finalissima dei Mondiali, hanno assediato con le loro incredibili giocate la retroguardia marsigliese, impotente di fronte a due giocatori di questo calibro. Due gol per il fernomeno francese, uno per l’argentino campione del mondo e pratica chiusa. Il Psg è volato a +8 e si è messo alle spalle il momento difficile. Tira un sospiro di sollievo anche il tecnico Christophe Galtier, finito sulla graticola dopo le tra sconfitte consecutive con il Marsiglia (Coppa di Francia), Monaco (Ligue 1) e Bayern Monaco (Champions League).

Rientro in pompa magna per Zidane, è in cima alla lista di Al-Khelaifi

Tuttavia, il vero banco di prova dell’allenatore transalpino sarà la coppa dalla grandi orecchie. Tra due settimane è in programma il ritorno con il Bayern Monaco in Baviera, dove il suo Psg sarà chiamato a rimontare lo 0-1 rimediato al Parco dei Principi all’andata. Un match in cui l’ex tecnico di Lille e Nizza si gioca la panchina.

Galtier resta dunque sotto i riflettori, ma tutto ruota attorno alla qualificazione ai quarti di Champions League. In caso di eliminazione non verrà esonerato ma a fine stagione non ci sarà nessuna riconferma. Il direttore sportivo Luis Campos sta già sondando diversi nomi, ma stando a quanto riporta Le Journal du Dimanche l’emiro Al-Khelaifi ne avrebbe in mente uno solo per il successore di Galtier: Zinedine Zidane. L’ex Real Madrid, accostato anche alla Juventus nel caso in cui dovesse avvenire il divorzio con Massimiliano Allegri, è il principale candidato per la panchina del Psg.