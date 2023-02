“Non attaccato alla squadra”: i tifosi della Juventus lo aspettano al varco

I tifosi della Juventus lo aspettano al varco: attacco frontale a un big del club bianconero. Ecco di chi si tratta

La Juventus sta ritrovando la strada per finire nel migliore dei modi questa complessa e ingarbugliata stagione.

Dopo aver toccato il fondo con la sconfitta all’Allianz Stadium contro il Monza, la squadra di Allegri ha rialzato la testa vincendo tre gare consecutive in campionato contro Salernitana, Fiorentina e Spezia. Ma soprattutto ha superato il turno di Europa League, vincendo 3-0 in Francia contro il Nantes grazie alla tripletta di Angel Di Maria che ha staccato direttamente il pass per gli ottavi contro il Friburgo. Allegri ha recuperato giocatori come Chiesa e Vlahovic che, a causa di rispettivi problemi fisici, hanno saltato tantissime partite, lasciando un vuoto incolmabile nel reparto offensivo del club. Chi ancora manca all’appello è sempre Paul Pogba. Il francese non ha ancora messo piede in campo in questa stagione, a causa del problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare anche il Mondiale in Qatar con la sua Francia.

In quella disastrosa gara col Monza era in panchina ma Allegri ha deciso di non buttarlo dentro e così il suo esordio ufficiale è stato ulteriormente rinviato. Contro il Torino sarà tra i convocati ma i tifosi cominciano a non avere più la voglia di aspettarlo. Non sono mancate le polemiche nelle ultime settimane nei confronti di Pogba che adesso è visto quasi come un peso per la società e non più come un possibile uomo della svolta.

Juventus, attacco a Pogba: “Lo aspettano ma non in modo positivo”

Ospite di ’90° minuto’ su Rai Due, l’opinionista ed ex calciatore Marco Tardelli ha parlato anche del caso Pogba. Di seguito le sue parole.

“Non sono sicuro perché ha fatto un’annata veramente strana, non ha mai giocato, non ha voluto operarsi subito per cercare di rientrare perché aveva paura di sbagliare i Mondiali. Alla fine in Qatar non c’è andato e non ha apprezzato che la Juventus lo continuasse a pagare. Adesso tutti lo stanno aspettando, ma non in maniera positiva. I tifosi a volte sono anche cattivi e non vogliono un Pogba così polemico e non attaccato alla squadra. È atteso al varco e questo può essere davvero molto pericoloso”.