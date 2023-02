“Gioca con il Torino”: caos Juventus, bufera all’intervallo

Juventus-Torino, da pochi istanti si è chiusa la prima frazione di gioco all’Allianz Stadium. Derby che definire scoppiettante sarebbe solo un eufemismo.

47 minuti al cardiopalma allo Stadium, dove Juventus e Torino hanno appena concluso un primo tempo emozionante. Per due volte gli uomini di Juric si sono portati in vantaggio, per due volte sono stati ripresi dai padroni di casa prima con Cuadrado e poi con Danilo allo scadere.

La reazione della Juventus è stata veemente dopo le due reti subite, anche se è stato il Torino ad avere il pallino del gioco in mano e a creare le migliori occasioni. Sanabria e compagni si sono affacciati dalle parti di Szczesny in più di una circostanza mettendo costantemente in apprensione la retroguardia di Allegri. Bremer, ad esempio, è stato letteralmente anticipato da Sanabria in occasione del momentaneo 1-2. L’attacco al primo palo del centravanti di Juric è stato da vero rapace d’area di rigore ma il difensore brasiliano è parso piuttosto pigro, rimanendo statico nel cuore dell’area di rigore. L’errore di Bremer ha attirato diverse critiche dai social: ecco un rapida carrellata:

Bremer stasera mi sta facendo rimpiangere Rugani — Jack 🐎 (@jacob_fourth) February 28, 2023

Anche Rugani avrebbe fatto meglio di Bremer su questo gol 🤦🏻‍♂️ — Baxxi 🦁 (@baxxi3b) February 28, 2023

Allegri ha rovinato Bremer — Eros (@Eros70183028) February 28, 2023

Io penso che in porta dovrebbe giocare #Perin! E #Bremer giocatore mediocre! Si sente la mancanza a centrocampo di #Locatelli! — Tonino Drago (@Il13Apostolo) February 28, 2023

Dormita di Bremer … facciamo pena — Roberto Mazza (@robymazza70) February 28, 2023